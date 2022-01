Gared Plasencia, el músico sin orquesta

Con 28 años, el lagunero Gared Plasencia trabaja duro para hacerse un hueco en el mundo de la música, en el que comenzó a trabajar hace más de cinco años gracias a un amigo que lo animó a participar en un musical. Desde entonces, no ha dejado de plasmar sus vivencias, sus preocupaciones y sus anhelos en las canciones que después el mismo graba en un estudio que ha creado en su casa, y que nada tiene que envidiar a espacios profesionales.

Edgar Plasencia está detrás de Gared, el joven al que le gusta pensar que su música puede escucharse en cualquier momento y en cualquier lugar. «No propongo un sonido que esté de moda», reconoce, ya que las mezclas que realiza le dan un toque atemporal a su música. Precisamente ese detalle permite que su público sea de lo más variado y desde su hermana de 13 años hasta su padre podrían ser su público potencial. Asimismo destaca que en sus últimos temas está teniendo muy en cuenta el lenguaje inclusivo. «En una de mis últimas canciones no hablo de una mujer ni de un hombre, sino de una persona», destaca el joven tinerfeño, quien también ha empleado sus creaciones como un altavoz para denunciar situaciones machistas.

Así, cualquier cosa que suceda a su alrededor puede ser la chispa que prenda la mecha para crear una nueva canción. «Algunos amigos me animaban a hacer canciones sobre fiesta pero yo no soy así, no puedo escribir sobre algo que no haya vivido» y añade que «el arte consiste en expresar acerca de una parte de mí mismo». En concreto, para él la música es una herramienta para «expresar lo que siento y que no sé mostrar de ninguna otra forma». «Todas las canciones que he grabado incluyen cosas que he vivido o que me han contado personas muy cercanas», reconoce el cantautor lagunero.

Gared es, en sus propias palabras, «un chico sencillo al que le gusta la música desde que era pequeño». Fue hace unos cinco años cuando participó por primera vez en un musical y «fue entonces cuando me planteé en serio dedicarme a esta profesión», explica Gared, quien recuerda que fue entonces cuando comenzó a estudiar producción musical en su casa, donde decidió crear un estudio de grabación y producción en su propia casa para trabajar cuando y como él quería. De este modo, sus producciones cada vez han ido mostrando una mayor calidad, hasta que en la actualidad es difícil diferenciar el sonido que él produce del que podría salir de un estudio profesional.

Aquella primera incursión en el mundo del musical hace unos cinco años llegó gracias a un amigo, quien también le animó a realizar su propia música. «Me hizo ver que todos los temas que yo había compuesto los guardaba para mí solo y me convenció para que se los enseñara a más gente», recuerda el joven Gared.

El padre del lagunero también era músico, lo que también lo animó a sumergirse en este mundo, del que ahora es difícil sacarlo. Desde que cumplió los 13 años, comenzó a aprender a tocar la guitarra él solo porque su padre le dijo que «si realmente tenía interés en la música, iba a ser capaz de aprender yo solo». Le hizo caso y durante mucho tiempo «sacaba de oído los acordes y las melodías que me gustaban». Además, destaca la ayuda que le ha ofrecido durante todo este tiempo internet y «todos los cantautores que comparten sus conocimientos a través de los vídeos a los que todos podemos acceder».

Ahora, en su casa compone las canciones con la guitarra y «luego las paso al estudio donde le añado piano, batería o sonido de fondo» y con la ayuda de amigos puede incluso incluir coros u otros instrumentos que cree que quedarán bien en sus nuevos temas. Todo ello con el objetivo de «darle buen cuerpo a la canción». De este modo, Gared ha ido trabajando como si de una hormiguita se tratara. Año tras año ha ido añadiendo nuevas herramientas a su estudio casero, que ha ido insonorizando poco a poco, añadiendo altavoces de estudio y también micrófonos de buena calidad.

A la pregunta de cuál es el género musical con el que se siente más identificado no sabe qué responder. «Desde pequeño he escuchado música negra, The Beatles o rock y pop, todo ello en inglés» y por eso comenzó componiendo en ese idioma. Pero pronto se dio cuenta de que su público potencial habla español y por eso cambió el idioma de sus temas y en la actualidad escribe canciones en español «para poder llegar más a la gente», resume. No obstante, más allá del idioma, lo que Gared hace es «mezclar géneros» con toques de pop, R&B y, en general, ritmos muy variados hasta crear «un sonido muy personal».

A Gared le gusta definirse como «un músico sin orquesta», y de hecho este término aparece en alguna de sus canciones. Después de grabar sus temas prácticamente solo en su casa, cuando los lleva al directo reconoce que suele optar por el formato acústico porque «es una modalidad que me flipa» y asegura que sus temas «ganan mucho más» cuando se les quita cualquier tipo de artificio. De este modo, nadie puede decir que el lagunero no se ha ganado por méritos propios el atributo de artista.