Un viaje fantástico a la historia y la religión

El lagunero Samuel Tejera acaba de publicar su primera novela, ‘La senda del cruzado’, con la que invita a los lectores a «consumir esta historia en la que me he involucrado al 100%».

«Aquellos que dicen predicar en nombre de los Dioses poco entienden de su verdadera naturaleza o de sus designios. Los que prometen el paraíso en la tierra terminan desatando infiernos inimaginables». Esa es la sinopsis de la primera novela del lagunero Samuel Tejera quien con tan solo 27 años se sumerge en el mundo de la literatura de la forma más ambiciosa, publicando la primera parte de la saga Crónica del castigo. La senda del cruzado es el nombre de este primer libro publicado en noviembre y que, tras su éxito en la Feria del libro de La Laguna, ya va por su segunda edición.

Graduado en Geografía e Historia, en la actualidad cursa un máster de Investigación historiográfica al mismo tiempo que trabaja en el Archivo Histórico Diocesano de La Laguna. Este recién estrenado escritor afirma que siempre le ha gustado la literatura y, de hecho, ya cuenta a sus espaldas con algunos relatos «que tan solo he dejado leer a algunos conocidos». Los personajes y la trama de La senda del cruzado ya rondaban en su cabeza desde hace tiempo –algunos, de forma independiente, formaban parte de algunos de sus relatos– pero fue el inicio del confinamiento el que le animó a comenzar la novela: «Pensé que jamás iba a tener una oportunidad mejor para sumergirme durante tanto tiempo en un proyecto tan largo».

La senda del cruzado es, en palabras de su autor, «una historia sobre un viaje de regreso a casa». De este modo, el libro contiene una historia de fantasía épica, ambientada en un mundo medieval. «Como historiador, he tratado de trasladar los grandes personajes y episodios de la historia que más me han influenciado durante mis estudios. Todo eso lo que he querido plasmar en un mundo de fantasía inspirado en la historias con las que me crié, la de los grandes clásicos de siempre», relata Tejera, quien añade que «entiendo la fantasía como una herramienta para contar grandes historias». Así, con su primera novela se ha propuesto «quitarle la etiqueta al género como algo infantil y banal porque yo creo que se trata de un medio para relatar historias épicas y al mismo tiempo muy humanas» y añade que en estos libros se pueden dar cita «episodios muy grandiosos junto a las miserias del ser humano».

Pero si algo destaca en La senda del cruzado es el papel relevante que adquiere la religión. Se trata de un tema que siempre ha llamado la atención de Samuel Tejera, ya desde que cursabe sus estudios universitarios, así como los ciclos de vida y muerte de las creencias más diversas: «Es llamativo cómo en una sociedad se puede extender un culto hasta que llega un momento en el que queda muy poca gente venerándolo para luego pasar a ser mitología, algo que la gente pasa a estudiar y que más tarde compone el folclore de una región». Precisamente ese camino es el que muestra La senda del cruzado, el choque de las religiones y el paso del monoteísmo al politeísmo.

La historia siempre ha fascinado a Samuel Tejera, algo que le ha facilitado la labor de documentación necesaria para dar forma a su primera novela. «Las épocas o episodios en los que se puede basar la trama siempre me han gustado mucho; de hecho, durante mis años de estudios universitarios, me centré mucho en las cruzadas, y en este libro hay mucho de eso», reconoce el escritor, quien afirma que, de no conocer todos esos datos, «la escritura de este primer libro me habría llevado mucho más tiempo».

Segunda parte

La senda del cruzado es tan solo la primera parte de la saga Crónica del castigo, que ha sido publicada por la editorial Titanium. Tras el éxito de este primer libro en la Feria del libro de La Laguna, el autor está aprovechando para avanzar notablemente en la redacción de la segunda entrega que, no obstante, reconoce que le está costando mucho más. «Es difícil compaginar la escritura con el trabajo y el máster y, además, esta segunda parte está siendo infinitamente más complicada porque en el primer libro generé muchas tramas y personajes que ahora deben tener una continuidad y además deben unirse a las nuevas ideas que voy teniendo», relata el escritor.

La senda del cruzado «cuenta con ciertas convenciones típicas del género de la fantasía épica, pero todo el mundo le puede sacar jugo, aunque no le guste la fantasía, porque también hay historia y reflexiones sobre la religión y la fe», explica su autor quien destaca las «largas horas de dedicación» con la cuenta este primer libro. El autor lagunero Samuel Tejera no puede concluir de una forma más prometedora: «El lector se va a encontrar con algo a lo que no está habituado, a enfocar la fantasía de forma particular».