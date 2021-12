La voz canaria del R&B

Empezó a escuchar Rhythm and Blues (R&B) siendo apenas un niño y por culpa de su hermana Naira. «Es mi hermana mayor y era bailarina, así que teníamos siempre puesto ese estilo de canciones en casa». Dailos Minguillón, un joven realejero del barrio de La Carrera, fichó hace unos meses por el sello tinerfeño Tropicanarian. Ahora está plenamente dedicado al lanzamiento de sus nuevas canciones. Si hace unas semanas fue ASAP, hace apenas unos días ha sido el turno de Miénteme. Con ambas canciones, este intérprete y compositor ha conquistado el favor de su público. «Tengo seguidores maduros, de veinte pero también de treinta años. Hay muchos nostálgicos porque esta música tuvo muchos seguidores en los 90 y en los dos mil y ahora buscan cosas novedosas que escuchar», explicó.

Minguillón publicó la canción ASAP el pasado 18 de noviembre y a los pocos días ya se había posicionado entre los 15 temas más vendidos por Itunes en España. Acumula, hasta ahora, mas de 25.000 reproducciones den Spotify. Además, en ASAP Miguillón se presenta mejor que bien acompañado gracias a la colaboración de Flavio Rodríguez. «Es un músico que vive en Barcelona que es uno de los mejores del R&B del país en estos momentos. Yo tenía una demo hecha con guitarras y cuando se la enseñé a Deejay Darío, de Tropicanarian, en seguida pensó en él para el tema», recordó. «Le mandamos la demo y accedió. Vino a Tenerife para grabarlo».

Miguillón es consciente de que el estilo de música que le apasiona es también un desafío. «Puede que no sea lo más popular ahora mismo pero si se trabaja en equipo, con gente que sabe lo que hace, puedes llegar a mucha gente. De hecho, hay personas que escuchan R&B que ni siquiera son conscientes de que se trata de este estilo determinado», explicó.

Acaba de sacar Miénteme, un tema basado en sus propias experiencias. «Habla sobre la típica relación tóxica». La canción, que supera las 20.000 reproducciones y salió hace apenas unos diez días, es el preludio de lo que viene en la carrera de este joven. En el vídeo, que fue rodado en Gran Canaria a las órdenes de Saoto –un clásico de la escena del R&B y del hip hop nacional– aparece fugazmente Dae. «Es uno de mis amigos más queridos y la persona que me animó a dedicarme a esto. Está entre los mejores del estilo y hasta que lo conocí no me imaginé trabajando en esto. Siendo él de Gran Canaria y tan cercano, fue una inyección de optimismo para mí». Esa aparición sorpresa es un adelanto de lo que vendrá en próximo lanzamientos.

Los planes del artista son seguir sacando nuevas canciones hasta, dentro de los meses, poder lanzar un disco. Con trabajo, esfuerzo y mucha formación, espera poder dar pasos seguros en la industria y darle la razón a todos los que apuntan que es la nueva voz del R&B nacional.