«Tengo una perra y un gato parecidos a los del libro, fueron mi inspiración»

TEA Tenerife Espacio de las Artes acogió ayer un encuentro con la escritora Sara Mesa para dar a conocer su último libro, Perrita Country (Páginas de Espuma, 2021). De la mano de la conocida librera Izaskun Legarza, la autora madrileña habló de este relato sobre una joven profesora que reinicia su vida lejos de su hogar en compañía de un gato y una perra. El acto forma parte del ciclo Diálogos de escritura.

Los seres humanos hemos intentado desde siempre entender lo que pasa por la cabeza de nuestros animales de compañía, que son también parte de nuestra familia. ¿En su libro intenta arrojar luz sobre las relaciones humano-animal?

Justamente de lo que el libro trata es de expresar el insondable misterio que suponen los animales para nosotros, el abismo que nos separa. Y reconocer que son seres con derechos, por supuesto.

Un perro, un gato y una maestra, ¿a cuál de estos personajes de Perrita Country le costó más acercarse como escritora?

Todos los personajes son igualmente difíciles para mí, podría decir que el retrato de los animales es más difícil precisamente por este misterio del que hablaba, pero el retrato de humanos también lo es, porque todos somos complejos y misteriosos ante la mirada ajena.

¿Es usted amante de los animales? ¿Tiene mascotas?

Sí, desde muy niña me gustaron los animales, y más que ‘tenerlos’ me encanta observarlos, leer sobre ellos. Pero también tengo en casa una perra y un gato muy, muy parecidos a los que aparecen en el libro. Han sido mi fuente de inspiración.

Su protagonista humana acaba de llegar a un nuevo barrio y en el relato se aprecian las dificultades de los nuevos comienzos...

Es una premisa narrativa clásica que permite acompañar al personaje todo el tiempo en su llegada a un mundo nuevo, los descubrimientos que hace, su proceso de adaptación, las reacciones que genera, etcétera. En este caso además el libro es el relato de un (auto) descubrimiento, o sea, que la premisa encajaba.

¿Qué relación tiene con Tenerife? ¿Ha venido a visitarnos con asiduidad?

Sí, creo que esta es mi cuarta vez, siempre me he sentido muy bien acogida en la isla, que me parece de una belleza muy luminosa.

La librera Izaskun Legarza es toda una institución en nuestra Isla, ¿qué le parece contar con ella como presentadora en su presentación en la Isla?

Izaskun es una mujer maravillosa, una verdadera agitadora cultural con una gran generosidad. Cada vez que me ha invitado a su librería voy como quien va a su casa, así te hace sentir. Y tengo que decir que yo viajo muy poco y hago muy pocas presentaciones. La Librería de Mujeres es para mí la tentadora excepción.

¿En qué nuevos proyectos trabaja ahora mismo?

Termino un libro de cuentos o novela en episodios, o no sé cómo llamarlo, sobre una familia y las historias que les ocurren a sus distintos miembros a lo largo del tiempo.