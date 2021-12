‘La Carne’ danza en El Tanque

Más de una veintena de tinerfeños han colaborado durante las últimas semanas con la artista isleña Paula Quintana para darle una nueva vuelta de tuerca a su espectáculo La Carne. El Festival Keroxen que se viene desarrollando durante las últimas semanas en el Espacio Cultural El Tanque de Santa Cruz de Tenerife ha ofrecido el taller Calentar la carne, en el que han participado 24 personas que hoy viernes 17 subirán al escenario esta propuesta que tan buenas críticas le está regalando a Quintana.

La Carne es la segunda parte de una trilogía que se desarrolla en torno al relato autobiográfico de Camille, una mujer futura, anónima y resistente que se alza frente al mundo para iniciar una nueva era de transformación humana global. Junto a Paula Quintana, esta obra multidisciplinar la firman José Pablo Polo en la música, Javier Cuevas en la dramaturgia, y el colectivo Cube.bz en las luces. A través de esta idea, y durante una semana, la artista tinerfeña busca que los participantes «se den cuenta de todos los conocimientos que tienen físicamente», aunque no sean profesionales de la danza puesto que, tal como indica Quintana, en este taller han participado jóvenes que estudian Arte Dramático, pero también vecinos que no tienen nada que ver con este sector en particular. Además, se trata de participantes de diferentes edades. El más joven tiene tan solo 16 años.

«Calentar la carne está muy vinculado al cuerpo», expresa la creadora, quien añade que este espectáculo es «una historia de ciencia ficción que en realidad está muy pegada a la realidad». «Es la historia sobre la primera carne de la nueva era», añade Quintana quien, al igual que en su propuesta, está mostrando a los participantes que «los cuerpos tienen muchos saberes y capacidades y, al desarrollarlas, se convierten en la primera carne del futuro, un futuro más luminoso para la Humanidad». Con todo, el taller desarrollado dentro de la programación del Festival Keroxen busca «empoderar al cuerpo y que la gente se de cuenta de que posee más capacidades, poderes y potencia de la que uno se cree que tiene». «Quiero que la gente se de cuenta de que se puede sentir mucho y generar tanto», concluye.

El espectáculo La Carne siempre viene acompañado de estos talleres que, no obstante, hasta el momento tan solo se habían desarrollado en ámbitos cerrados, como institutos. Es por tanto la primera vez que se realiza una convocatoria abierta para participar en esta actividad y, aunque Paula Quintana se encontraba un poco preocupada ante la posibilidad de que se dieran citan diferentes perfiles, este ha sido precisamente el mejor detalle de este último llamamiento. «La gente ha entrado de cabeza», celebra la bailarina, quien advierte que a la sociedad «le hace mucha falta utilizar el cuerpo, y soltar todo lo que lleva dentro después de estos años tan complicados». Precisamente debido a las circunstancias de los últimos tiempos, «no hemos podido desplegar La Carne como nos habría gustado, ni tampoco los talleres, pero tenemos muchas ganas de ofrecer este espectáculo y que todo el público pueda bailar».

Por el momento, 23 de los participantes en el taller participarán esta noche en el espectáculo de danza La Carne, a cargo de Paula Quintana, a partir de las 21:00 horas. Pero esta no ha sido la única actividad que ha venido desarrollando la joven artista estas semanas en El Tanque. Antes de que comenzara el taller, protagonizó una residencia artística junto a Simone Marin, 300.000 km/s.

Residencia artística

Durante una semana, ambos creadores investigaron la confluencia de la tecnología, la luz, el cuerpo y el movimiento, abordando esta relación sin jerarquías, haciendo que todos los componentes estén al servicio de su común interacción. La pareja buscó así nuevos imaginarios a partir del trabajo con focos móviles: «No tenemos ninguna presión porque no queremos que salga un espectáculo inmediato tras esto». La bailarina reconoce que la investigación fue muy interesante, sobre todo en su caso, que no contaba con ningún tipo de conocimiento de la tecnología. «Muchas personas me conocen por la danza pero yo estudié Arte Dramático y hago muchas más cosas», reconoce Quintana, quien concluye que «muchas veces trabajo sin bailar, y en mi cabeza bailar no es la única opción».