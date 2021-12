«El nazismo fue un cúmulo de errores que también cometió la gente corriente»

Últimos días en Berlín es una novela muy especial por lo que narra y por lo que supuso el proceso de escritura así que este premio es un reconocimiento al trabajo realizado.

Es una recompensa muy grande. Entrar dentro del sello Premio Planeta, aunque sea como finalista, es mucho. Esta es mi octava novela y siento que he ido como una hormiguita muy poco a poco; empecé muy tarde a escribir y por ese punto de madurez me he dado cuenta de que las cosas hay que disfrutarlas cuando llegan y como llegan. Ya el Premio Fernando Lara fue un reconocimiento, el premio que me han dado los lectores con la acogida de La sospecha de Sofía también ha sido muy entrañable, pero lo que estoy recibiendo ahora es increíble. El premio no es solo esa noche, sino también lo que viene después de la mano de mi familia y mis amigos, a los que hago felices porque los felicitan también a ellos y el caudal de cariño que estoy recibiendo es tan intenso, inmenso y entrañable que es un premio continuado.

¿Todo eso hace que Últimos días en Berlín ocupe un lugar importante en su propia biblioteca o no podría elegir entre las novelas que ha escrito?

Todas son el eslabón de una misma cadena. Creo que la mejor, por ser la más ambiciosa, es la última. Ahora ya estoy pensando en la novena novela y mi ambición es escribir la mejor. Esta es una gran novela y me siento muy satisfecha y segura de ella porque lo más importante es que tiene que apasionarme a mí cuando la escribo y eso ha sucedido. Ahora espero que esos personajes apasionen también a los lectores.

Ha llevado a cabo un importante trabajo de documentación previo en el que ha leído mucho sobre aquella época previa a la llegada de los fascismos. ¿Es un proceso que lleva a cabo siempre tan a fondo?

Esta ha sido más intensa porque me metía en una época y en una mentalidad completamente ajena a mí, sobre todo la rusa. Sabemos mucho del nazismo pero el estalinismo es muy opaco, y lo sigue siendo. Hay una neblina que nos impide entender y también es una cultura muy diferente a la nuestra. A mí me daba un poco de miedo así que leí con mucha emoción y me metí en la historia con mucho más respeto, pero he tenido anclajes muy fuertes que me han dado mucha seguridad, como una prima que vive en Rusia que está casada con un ruso y conoce muy bien esa mentalidad. También las lecturas que he realizado me han dado una certeza porque no solo son ensayos sino también diarios para averiguar la intrahistoria, que es lo que me interesa contar. Además he leído diarios de mentalidades muy variadas: el nazi convencido, el arrepentido, el estalinista convencido que es objeto de purgas, las mujeres que vivieron el final de la II Guerra Mundial, las judías a las que fueron acorralando como seres humanos… Todo eso me ha dado pautas para entender las mentalidades de los diferentes personajes.

¿Leer sobre tantas personas ha hecho que su concepción de aquella época haya cambiado?

Me ha hecho darme cuenta de muchas cosas. Soy licenciada en Geografía e Historia y conozco los grandes acontecimientos que se producen en esa época pero lo que la literatura me aporta es entender a pie de calle cómo se vivió, cómo permitieron que ocurriera lo que ocurrió, sobre todo en Alemania, en una sociedad occidental como la nuestra. Me apetecía entender las historias cotidianas, de gente corriente, que son las que manejan la situación. El ascenso del nazismo fue un cúmulo brutal de errores desde la I Guerra Mundial. Los errores no solo los cometieron personajes históricos sino también gente corriente que aceptó, miró para otro lado o que tuvo miedo.

Basándose en unos acontecimientos históricos tan bien documentados, ¿hasta qué punto deja que vuele su imaginación para crear nuevos personajes?

Me afianzo en la época, con las costumbres, las leyes, los principios morales, los miedos de la sociedad y a partir de ahí los personajes van contando su propia historia. Yo mando poco sobre ellos. Tengo ideas pero al final me pongo a escribir y dejo que ellos se desarrollen y nos vamos conociendo y me van contando la historia, y yo la voy hilando prácticamente sin darme cuenta. Para mí es como si estuviera leyendo una novela, descubriendo la historia.

Comenta que se divierte mucho escribiendo, ¿es posible hacerlo al narrar una historia tan cruda como esta?

La escritura tiene sus momentos. A mí me apasiona pero hay momentos en el proceso creativo duros por las inseguridades que conlleva porque muchas veces vas a ciegas y caminas solo. Cuando estoy escribiendo me tiene que apasionar, porque de lo contrario se me deshace la historia. Esa vida que debemos de llevar de encierro y aislamiento para mí es apasionante. Lo hago en el mundo de la lectura y más en el de la escritura porque soy la dueña de la historia. Para mí es una manera de vivir, no siempre es grato porque es un mundo muy desasosegante, pero también tiene un punto de adrenalina que nos permite seguir. Escribir es una actividad de los más sensitiva para uno mismo.

Tras el debate generado después de que se diera a conocer el Premio Planeta de este año, ¿cree que es una bendición haberse hecho con el finalista?

La bendición es que me hayan tocado como compañeros de viaje Jorge Díaz, Agustín Martínez y Antonio Mercero. Esta gira es una convivencia y esto es un choque de egos, así que he tenido la bendición de que me haya encontrado a tres tipos generosos, respetuosos, divertidos, educados, que se llevan bien entre ellos y que me han acogido muy bien. Nos hemos divertido mucho y creo que el debate está basado en algo que no existe. Ellos nunca pensaron en ponerse el nombre de una mujer para vender más. Me molestan esas elucubraciones porque estamos otra vez ante el paternalismo hacia las mujeres.

Al hilo de esta polémica, ¿cree que es tan importante que una novela esté escrita por un hombre o por una mujer para vender más o menos?

Aún hay prejuicios. Yo he conocido a varios hombres que me han pedido dedicar los libros a sus mujeres, madres o hijas y yo les he comentado que los lean ellos luego. Pues ellos me han respondido que no suelen leer literatura de mujeres. Yo creo que las mujeres son tenemos ese prejuicio.

En cualquier caso, después de compartir tanto tiempo con Carmen Mola, ¿se ve escribiendo una novela a seis manos?

No. Ellos tienen una mentalidad de guionistas y eso les aporta una generosidad que yo no tengo. El ego es dueño absoluto del creador cuando está creando. Ellos tienen la capacidad de ceder su ego, y eso me parece fantástico pero para mí sería lo peor.