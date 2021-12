Delafé y Las Flores Azules han vuelto a reunirse e iniciarán próximamente una gira, según ha informado este lunes la banda, que se separó en 2015.

Oscar d'Aniello (Delafé) y Helena Miquel (Las Flores Azules) volverán a interpretar en directo algunas de sus canciones más conocidas, como 'Mar el poder del mar', 'La primavera' o 'Espíritu Santo', en una gira cuyas fechas se darán a conocer mañana.

El grupo dio sus primeros pasos en formato trío en 2002 bajo el nombre Facto Delafé y Las Flores Azules y su primera éxito fue 'Mar el poder del mar', que se convirtió en viral.

En 2010 Delafé y Las Flores Azules pasó a ser un dueto y, con las bases instrumentales de Dani Acedo y la producción de The Pinker Tones, publicaron 'vs Las Trompetas de la Muerte', que incluye canciones como 'Espíritu Santo', 'La primavera' o 'Río por no llorar'.

El hip hop de medio tiempo acompañado de melodías dulces y letras costumbristas que se consolidó en aquellos años volverá a los escenarios en 2022, tras siete años durante los que Oscar d'Aniello y Helena Miquel han seguido carreras en solitario.

La gira revivirá los éxitos de la banda, junto a Dani Acedo y la formación de músicos con los que presentaron 'vs Las Trompetas de la muerte'.