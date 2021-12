«El hombre hoy tiene muy mala prensa y entiendo por qué pero es irracional»

Los cuentos no son solo para los más pequeños, ¿cierto?

Sí, yo no escribo para niños, lo cual no quiere decir que algún niño no pudiera leer algo mío. Es interesante porque hay un debate con que la literatura para niños no es literatura. Por supuesto al mercado editorial le interesa decir que sí lo es, porque el marchamo de “literatura” le confiere una mayor dignidad si cabe a lo que publican, pero críticos como Jesús G. Maestro dicen que no. Se aduce, entre otras cosas, que es una etiqueta inventada por el mercado del libro para vender a los padres libros para sus hijos, pero que las buenas historias no tienen edad, que siempre ha habido cuentos que gustaron a los peques sin que fueran especialmente escritos y editados expresamente para ellos. Sea como fuere, hoy hay todo un mercado, muy próspero, de publicaciones específicas para los pequeños, y sí, yo no estoy en ese mercado en absoluto. Bueno, en realidad creo que siempre he estado fuera de todas las modalidades de mercado.

¿Qué le gusta tanto de este género que le lleva a revisitarlo tan asiduamente?

He escrito cinco libritos breves de cuentos en algo más de 25 años. Sí, es un género del que he publicado más entregas que de poesía o novela corta, que son los otros géneros que he publicado. Curiosamente, el cuento era el género que, al principio, hace 30 años, me costaba más trabajo, y en el que entonces pensaba que nunca iba a sentir que obtenía lo que quería. Sin embargo, luego se ha convertido en el género en el que, me parece, mejores resultados literarios consigo. Esto me hace muy feliz porque el cuento sí me ha resultado un reto. El acto de escritura resulta épico en la conquista solitaria y secreta de cosas como esa.

En total, 17 cuentos breves se reúnen en Talón. ¿Les une una temática? ¿Qué tienen en común? ¿Quizás los puntos flacos?

Lo común entre los cuentos de un libro no suele llegar sino al final, cuando lo armamos, cuando buscamos su estructura, el orden de las piezas. El libro debe, en su conjunto, decir cosas que no dicen las piezas por sí solas, en sí mismas. Un discurso, una emoción nítida de conjunto, posibles interpretaciones del libro, un sentido mayor que el de los cuentos por separado. Este, por ejemplo, acabó resultando un libro masculino —mi última novela corta, El estupor de los atlantes, es la historia de amor de dos mujeres—, lo hice masculino porque soy hombre y a veces hablo desde mí, pero, sobre todo, porque el hombre hoy tiene muy mala prensa, y entiendo por qué se produce eso pero no hay razón, es irracional. Además, me parece que el varón se adapta peor a este tiempo (y quién sabe si no se adaptó siempre peor, en todos los tiempos) y esto hace que sus fragilidades nos hablen con nitidez de las fragilidades del ser humano de hoy. Son las fragilidades del 80% de las personas sin techo, las fragilidades de cifras similares de personas ingresadas en prisiones, las fragilidades de cifras similares de quienes se suicidan. Es allí por donde la sociedad sufre, se desangra. Y el libro sitúa al ser humano de hoy ante el problema de la locura, del suicidio, de la soledad del hombre mayor y solo, del sinhogar, del precario, etcétera.

Bruno Mesa le ha acompañado ayer en su presentación en La Laguna…

Es para mí uno de los escritores más interesantes que tenemos en Canarias. Se lo agradezco mucho, porque para mí es un lujo contar con su lectura del libro. Sé que valora mucho un libro de cuentos muy breve que escribí a los 24 años, en 1994, Cuaderno de mis mayores, y esto no es habitual, porque hay libros míos que han llamado un poquito más la atención que aquel, lo cual habla de sus características tan especiales como lector. Me intriga averiguar lo que pueda pensar de Talón.

Y en la nueva aventura editorial está a su lado una pequeña pero exquisita editorial independiente, ¿cómo surge esta oportunidad?

Me cuesta mucho trabajo encontrar editor para mis libros. Ahora tengo cuatro inéditos. Me cuesta porque escribo libros raros, breves, que no cumplen en absoluto con las características que demanda el mercado, y nunca he sido negocio. Así que voy publicando mis libros en editoriales independientes y me interesan especialmente aquellas que, como Franz, publican literatura y no hacen concesiones de ningún tipo. Además, Franz se especializa en “literatura breve”, y por tanto publica libros de poesía, de cuento y novela corta. Y esos son los géneros que más he hecho.

¿Qué está leyendo ahora mismo?

Siempre leo muchísimos libros al mismo tiempo. Estoy leyendo algo de Byung Chul Han, Los peligros de la moralidad de Pablo Malo, la última novela de mi querido Juan Carlos Chirinos, Renacen las sombras, El poder de lo cuqui, de Simon May, y más cosas. La verdad es que miro las varias pilas y selecciono lo que me apetece recomendar. Además he empezado en estos días una lectura que tenía pendiente y ya iba siendo hora, Escarcha, de mi querido Ernesto Pérez Zúñiga. Y releo o consulto. Por ejemplo, anoche estaba revisando anotaciones que he hecho en lo que llevo leído de Los enemigos del comercio II, de Antonio Escohotado, estoy releyendo a ratos La Odisea, de Homero, y me quedan algunos capítulos de En defensa de la ilustración, de Steven Pinker.

¿Habrá más presentaciones en breve?

No sé, la verdad.

Como palmero y creador, ¿cómo está viviendo lo sucedido con el volcán?

Empecé a escribir lo que pensé que sería una novelita corta sobre todo eso. Pero ahora tengo dudas. No estoy avanzando, más bien releo las primeras 30 páginas y reescribo alguna cosa y me planteo si quiero escribirla o no, o qué contar o cómo hacerlo.