El tinerfeño Besay Pérez, vocalista de 'Los Sabandeños' se enfrentaba este sábado, 11 de diciembre, a las semifinales de 'La Voz', donde buscaba una plaza para la final del programa de Antena 3.

Finalmente, no ha podido ser, y Besay no ha sido uno de los finalistas. Su coach, Malú, no escatimó elogios en cualquier caso para el canario y su compañero de equipo Ezequiel Montoya, también eliminado. “No había mejor representación para mí que cualquiera de vosotros dos”, dijo emocionada.