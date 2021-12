«Estamos ante una cultura epidérmica pero necesitamos que sea de verdad»

¿Cómo surgió la posibilidad de elaborar esta Antología de bolsillo que presenta en la Feria del Libro?

La responsabilidad se la tengo que dar toda al editor Jose María Cumbreño que también es compañero mío de la editorial Papeles mínimos, donde publiqué uno de mis libros. Me invitó a Centrifugados, que es un encuentro estupendo de poseía, con poetas y editoriales. Siempre hemos tenido muy buena relación porque es un gran poeta y un editor maravilloso e hicimos alguna colaboración en un programa que yo tenían en Radio 1, Venga la vida. A través de él también contacté con bastantes poetas latinoamericanos y siempre me estaba pidiendo un libro. Finalmente, cuando me invitó a que diera una charla a sus alumnos, porque es profesor, me propuso acompañar este encuentro con algunos poemas y así surgió esta antología de bolsillo. Él escogió los fragmentos de mis libros anteriores y luego yo le di algo especial a través de poemas inéditos. Creo que ha quedado muy bonito y está teniendo bastante repercusión, así que estoy muy contenta.

Ha dejado en manos de otra persona la elección de los textos. ¿Está de acuerdo con los poemas que se recogen en esta Antología de bolsillo?

No sé si son los textos que yo hubiese escogido pero me parece una selección preciosa. Me parece coherente y muy representativa; es iluminadora. Él ha sacado lo esencial y yo le estoy muy agradecida porque quizás la mirada que tiene uno sobre sí mismo no es tan generosa y la mía es, al menos, más crítica, así que encontrar a alguien que te mire a los ojos a través de tus textos es muy emocionante.

Y al volver a releer sus textos en este libro, ¿cambiaría algo de lo escribió o está satisfecha con sus creaciones?

Depende del tiempo que haya pasado. Óxido fue mi primer libro, yo digo que es una novela muy corta porque no lo considero un libro de poemas, y yo no lo cambiaría. Ahora lo leo a través de los ojos de gente joven, que lo lee con una emoción que me deja conmovida. Es lo que es y estoy muy contenta de haberlo escrito y, sobre todo, muy contenta de que conecte con la gente tan joven. Pero con respecto a los textos más recientes creo que sí, es difícil terminar un poema, y lo corregiría hasta cuando está en la imprenta a punto de imprimirse. Así que me pasa un poco de las dos cosas, dependiendo de la distancia que tenga del tiempo.

Habla del público joven que llega hasta sus libros. ¿Está la poesía de moda?

Está claro que existe una renovación en cuanto a los nombres de siempre pero no yo voy a hablar de la calidad, ni de los de antes ni de los de ahora. En términos cualitativos no sé, pero en términos cuantitativos sí hay más oferta, hay más gente que se atreve porque también, al igual que la música, es más fácil hacerlo. Pero no deberíamos quedarnos solo con eso porque la poesía no da para que coma gente de ella, y mientras que no se profesionalice y todo sea por amor al arte no podemos hablar de que realmente hay una nueva ola de grandes poetas o editoriales. Ahora trabajamos de forma diferente, llegan las cosas de forma distinta y las redes permiten un acceso más sencillo, pero de ahí a que eso esté dando de comer a gente hay un trecho. Todo el mundo se acaba gastando dinero en la poesía y es algo que está pasando en la literatura en general. Las ventas han cambiado mucho en todos los géneros literarios pero necesitaríamos más recorrido, más inversión y más apoyos culturales reales de los gobiernos.

También está inmersa en el sector musical, ¿la situación es igual de complicada ahí que en la poesía?

Después de la pandemia es difícil sostener muchos de los números que había antes. Ha sido un varapalo importantísimo para la industria discográfica, para todas esas personas que están detrás de la industria.

¿No cree que esta crisis ha servido al menos para dar a conocer a toda esa gente que estaba detrás de la industria, que comía de ella pero que no era visible para el público?

Somos muy inconstantes en ese conocimiento. Somos capaces de ver el anuncio en Twitter de alguien que falleció hace tres años y que se piense que ha ocurrido ahora porque no somos capaces de integrar la información y solo estamos pendientes de la actualidad. Ese desconocimiento en una era en que el conocimiento está al alcance de todos debe hacernos reflexionar un poco. Estamos haciendo una cultura epidérmica pero necesitamos una cultura que sea de verdad y que nos convierta en personas diferentes y mejores, porque para eso hablamos de la cultura.

Y en eso es muy importante que acabemos con la cultura de usar y tirar, que tengamos en cuenta el trabajo que hay tras cada expresión artística.

Claro. La cultura solo perdura en el tiempo si somos capaces de hacerla nuestra. Si forma parte de tu vida serás capaces de comunicarlo a los demás. Algo que nos emociona tenemos que contárselo a los demás. En ese proceso de comunicación no basta solo con que te haya interesado durante cinco minutos un titular sino que necesitamos profundizar en las cosas y que formen parte de quienes somos. Esa es la cultura por la que realmente deberíamos estar trabajando.

En ese sentido, ¿la pandemia marcará un antes y un después puesto que para muchas personas la música o la lectura ha supuesto un salvavidas?

Lamento ser tan pesimista pero me parece que estamos sometidos a un proceso tan rápido en el que todas las cosas van a mil y nos llega información por tantos sitios que somos incapaces de procesarlo. Además, debemos convivir con nuestra falta de memoria, que también tiene mucho que ver con quiénes somos. La manera de procesar el conocimiento, y ser capaces de sobrevivir sin recordar lo malo, es lo que nos permite poder evolucionar. Hay que trabajar más para que, cuando quieres que algo forme pare de tu vida, se convierta en un hábito. No sirve que nos pase en un momento determinado sino que tiene que formar parte de tu manera de vivir.