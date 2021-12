La Laguna inaugura la Feria del Libro para convertirla en una cita regional

Aguere dio la bienvenida ayer a una nueva edición de la Feria del Libro, que se podrá visitar hasta el domingo en la plaza del Adelantado. La Laguna acoge esta cita del sector tinerfeño con el objetivo de que el próximo año se convierta en un encuentro regional. Así lo hizo saber ayer el alcalde lagunero Luis Yeray Gutiérrez, quien afirmó que «es muy importante que por fin podamos reunirnos alrededor de esta feria que se convierte en un acto tan importante tras la pandemia». Gutiérrez inauguró en la mañana de ayer esta feria que durante cuatro días reunirá a alrededor de un centenar de autores y propone una decena de actividades de promoción de la lectura.

Junto con la apertura de las carpas de las librerías participantes, la jornada de ayer contó con actividades para jóvenes estudiantes. El autor David Galán protagonizó un encuentro junto a los alumnos del IES San Matías durante la mañana y por la tarde comenzaron los encuentros con los autores invitados, entre los que destacó la presencia de la finalista del Premio Planeta 2021, Paloma Sánchez-Garnica, quien presentó su novela Últimos días en Berlín.

«Estamos en la capital de la cultura», recordó una vez más el alcalde de La Laguna, quien invitó a todos los tinerfeños a acudir «con sentido común» a esta cita que se prolongará hasta el domingo y en la que uno de los objetivos principales es «dar respaldo a los libreros». En este sentido, el director general de Comercio del Gobierno de Canarias, David Mille, recordó que «el de los libreros es uno de los sectores que peor lo ha pasado con la pandemia y a eso se une que normalmente viven atemorizados porque cada vez son menos vendedores y han de enfrentarse a las grandes superficies o al libro electrónico». No obstante, destacó la necesidad de «poner en valor la actividad de estos profesionales, que no es solo comercial puesto que no solo venden objetos sino también cultura y conocimiento».

«Los libreros son pocos y valientes», afirmó Mille a quien se unió también el viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Juan Márquez, quien tuvo unas palabras de cariño para la escritora recientemente fallecida Almudena Grandes: «Igual que ahora leemos a Benito Pérez Galdós para entender nuestra historia, estoy convencido de que dentro de cien años seguiremos leyendo a Grandes para poner luz a una parte de nuestra historia silenciada».

Márquez recordó que el Gobierno de Canarias se encuentra inmerso en una profunda política de promoción de la lectura tras la aprobación de la Ley de Bibliotecas en 2017. Añadió que, aunque se cree que a raíz del confinamiento han aumentado los hábitos de lectura, «no estamos totalmente convencidos de ello y por eso hemos desarrollado nuestro propio estudio, cuyos resultados daremos a conocer en breve».

Al igual que el resto de representantes públicos, Márquez se sumó al agradecimiento a los libreros por el trabajo realizado y por apostar día tras día por la cultura. Así, la Feria del Libro de la plaza del Adelantado ya espera a los visitantes a través de una veintena de expositores, entre librerías y editoriales y entidades culturales que se combinan con las actividades de presentación programadas en cuatro espacios, uno de ellos dedicado al público infantil, que podrá disfrutar de diferentes presentaciones y conciertos.