«Cantar música góspel no va de cuántas acrobacias vocales puedas hacer»

¿Qué tiene la música góspel que conquista a un público tan variado?

Lo mejor de la música góspel de hoy en día es su gran variedad de estilos. Hay música tradicional, contemporánea, jazz, rap, rock y muchos otros estilos góspel, y con estos mensajes positivos que se transmiten, realmente hay algo para todos.

Lleva varios años residiendo en Tenerife, ¿cómo le han acogido en la Isla?

Honestamente, es una isla y, por mucho que me guste vivir aquí, viene acompañado de algunos ajustes que no fueron tan fáciles. Aprender a comunicarse fue uno de ellos, pero eso es normal para cualquiera que se mude a un nuevo país. Pero además de eso me invitaron a Tenerife las primeras veces para enseñar talleres de góspel y tuvieron bastante éxito. Me encantó. Me sentí enamorado de la Isla y pensé que la Isla se sentía enamorada de mí. Pero me di cuenta de que ese amor se reproducía más cuando era un visitante que cuando decidí mudarme aquí permanentemente. Mi pensamiento era que podía venir aquí a vivir en el paraíso y usar mi talento para crear más música góspel en las Islas. Bueno, quizás algunas personas no lo veían así. Creo que me veían más como una amenaza que, de alguna manera, iba a acaparar a todos los amantes del góspel. Así que me boicotearon. En cierto modo se me rompió el corazón porque pensé que tenía otra conexión pero rápidamente me di cuenta de que no tenía todo lo que pensaba. Sin embargo, me adapté y seguí intentando compartir el amor y el mensaje de la música góspel porque para mí es un estilo de vida y no sólo un género musical que me guste cantar. Creo que a lo largo de los años he desarrollado nuevos amigos y fans y con el tiempo me he enamorado, me he casado y me han adoptado en una familia propia. Por muy difíciles que parezcan las cosas no puedes huir de los problemas, debes afrontarlos con la fe de que todo saldrá bien. Porque nunca podrás complacer a todo el mundo. Siempre habrá alguien que encuentre fallos en algo que hagas.

Hay mucho talento vocal en las Islas pero ¿se adaptan bien a las exigencias del góspel?

Sí, hay muchos cantantes con talento aquí en las Islas. Diré que cantar música góspel no es sólo cantar con fuerza. Tampoco se trata de cuántas acrobacias vocales puedas hacer. Se trata de cantar con convicción y ser capaz de transmitir el mensaje que dios quiere que la gente reciba. Hasta que eso ocurra, sólo es música soul.

¿Cómo es su nuevo espectáculo?

El nuevo espectáculo va muy bien hasta ahora. Después de los exitosos conciertos en el Teatro Leal, el Auditorio Alfredo Kraus y el Auditorio Guía de Isora, creo que el público se hace una idea de cómo es la iglesia en los Estados Unidos. El musical está pensado para llevarte al viaje de la música góspel y permitirle a la gente una experiencia de primera mano de cómo es la música góspel en América. Desde la ropa, la escena, el mensaje, el baile y la música.

¿Cómo ha vivido, como artista, los duros momentos de la pandemia?

Honestamente, doy gracias a dios porque aprendí a adaptarme. Nunca dejé de trabajar. Aprendí rápidamente a hacer ensayos online con mis coros en Alemania, Francia, Gran Canaria y Tenerife. Grabé y lancé un nuevo Álbum llamado Intimacy y también escribí y publiqué un libro llamado 30 Afirmaciones para tu día a día. Un libro y un diario para desarrollar un mejor yo. Así que con la ayuda de dios me mantuve ocupado e hice que el tiempo trabajara para mí.

¿Tiene más citas previstas próximamente?

Además del concierto de hoy en Playa San Juan, mañana estaré en el Auditorio de La Gomera. El domingo comienza mi gira europea y si alguien quiere saber más puede entrar en mi web latonius.net o encontrarme en Instagram @latonius o en Facebook también bajo el nombre de Latonius.