«Soy mi principal gestor y por eso saco ‘singles’, para mostrar lo que necesito en un momento dado»

El Festival de Músicas Alternativas de Canarias (FMAC) inicia hoy jueves 9 su XVI edición con la actuación de Pat Llombet en el Aguere Espacio Cultural. Esta iniciativa ofrecerá un total de nueve noches de música en directo de la mano de 14 formaciones que, además de en Tenerife, actuarán en Gran Canaria, Lanzarote y La Gomera hasta el próximo día 19. La joven tinerfeña Pat Llombet inaugura esta noche, a partir e las 21:00 horas, el festival, al que también llega Trituradora.

Participa en el Festival de Músicas Alternativas por primera vez, ¿qué opina de este tipo de iniciativas?

Efectivamente este jueves abrimos el festival y el día 18 también estaremos en Lanzarote presentando nuestro proyecto. Estoy muy contenta de poder participar en esta iniciativa porque significa mover nuevos grupos por las Islas. Es algo muy necesaria porque cada vez es más complicado encontrar sitios en los que tocar y hacer música en directo. Nosotros agradecemos este tipo de iniciativas y encima este año el cartel me parece muy guay porque son propuestas que en directo tienen un sonido muy interesante y estoy muy contenta porque en el festival también participa Baldosa, que es un grupo al que quiero mucho y que cierra el festival. Es un grupo emergente con lo que he tenido el placer de tocar y me apetece mucho escucharles.

¿Qué tiene preparado para sus dos citas en el festival?

Justo este viernes estrenamos single y lo vamos a presentar el día anterior en el Aguere, así que será la primera vez que la gente pueda escuchar este tema y eso me hace mucha ilusión. Es la primera vez en varios meses que voy a tocar sola por lo que vamos a hacer un formato acústico. Voy a presentar nuevas canciones, así como las que ya están disponibles y parece que a la gente le gustan. Este año ha ido muy bien y parece además que tendremos opción de tocar estos temas en muchos otros sitios, así que estoy muy contenta.

¿Puede adelantarnos algo de ese nuevo single?

Se llama Volverás a intentarlo y es una colaboración con la también tinerfeña Della Du.

Lleva dos años de trabajo pero también de muchos éxitos. ¿Cómo está viviendo este torbellino de vivencias?

Aún no lo he asimilado demasiado. Nunca he tenido la pretensión de nada. Cuando lancé Tu guarida, que fue mi primer single, fue por tener un recuerdo en las plataformas y para que quedara constancia de alguna de mis canciones. Pero a partir de ese momento toda ha venido rodado, aunque también he trabajado mucho y ha sido la suma de muchos factores. He tenido la enorme suerte de que por culpa de la pandemia muchas personas han vuelto a Canarias para estar cerca de su familia, como es el caso de mi productor Rober Acosta, que es además el batería de Los Vinagres, y gracias a eso hemos podido trabajar mucho la forma que quería darle a este proyecto, el tipo de música que quería hacer y dónde quería tocarla. Ha sido una combinación de suerte y mucho trabajo y estoy muy contenta de los reconocimientos y de compartir escenario con artistas que llevo escuchando desde pequeña. Todo ha sido bastante fuerte y espero que dure mucho.

Combina la música con su profesión, la de abogada. ¿Está siendo complicado compaginar ambas facetas?

Estoy muy agradecida del trabajo que tengo y de poder ir a un despacho, aunque sea a media jornada, para poder tranquilizarme y no estar pensando todo el rato en música. Gestionarlo todo yo sola supone dedicarle muchas horas al día al proyecto, así que no estoy pudiendo dedicarle todo el tiempo que debería a las oposiciones pero tampoco lo he abandonado del todo. A día de hoy no me puedo dedicar solo a la música y debo ser consciente de ello. Es lo que más feliz me hace del mundo pero tengo que buscar una estabilidad para poder seguir dedicándome a ello.

Destacan su capacidad de composición. ¿En qué punto se encuentra, está inspirada?

Mi día a día es una vorágine porque, además, como yo no saco un disco sino que voy sacando singles, el trabajo es más continuado. Tengo muchas ganas de escribir y no estoy dejando de hacerlo pero no estoy en mi mejor momento para sentarme tranquilamente y dedicarme solo a eso. Pero vendrá porque después de lanzar este nuevo single vamos a parar un poco y tenemos un par de conciertos cerrados, así que en los descansos sí tendré más tiempo para estructurar todas las ideas que tengo. Si no tengo canciones escritas no tengo nada que enseñar. Ahora mismo tengo cosas que me remueven por dentro y experiencias; afortunadamente todo está volviendo a la calma y cada vez tenemos más estímulos de los que sacar experiencias. Espero que a mediados del año que viene podremos darle una forma más contundente. Además, ya tengo grabadas algunas colaboraciones y hay proyectos para trabajar junto a artistas de Madrid así que tengo muchas ganas de que todo eso vea la luz.

¿Lanzará un disco o prefiere ir publicando sus singles, como hasta ahora?

No lo sé. Ahora mismo soy mi principal gestor y creo que hay temas que necesito sacar en un momento dado y por eso lo he hecho a través de singles pero sí tengo ganas de dar forma a un EP pequeño, aunque sea de cinco o seis canciones, y ojalá pueda darle forma el próximo año.