Tenerife, en ‘La casa de papel’

El pasado viernes, Netflix estrenó la segunda parte de la quinta y última temporada de La casa de papel, una de las series que más satisfacciones le ha dado a la millonaria plataforma de streaming. Son, en total, cinco nuevos capítulos que arrancan –curiosamente y aunque pueda pasar absolutamente desapercibido– en Tenerife.

En concreto, el capítulo seis de esta quinta temporada –bautizado como Válvulas de escape– cuenta con buena parte de su metraje realizado en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. De hecho, este detalle ya se había adelantado en septiembre pasado cuando Netflix estrenó un documental dividido en dos episodios y titulado La casa de papel: de Tokio a Berlín, donde se desvelaban algunos de los secretos del rodaje de estos últimos capítulos de la saga. Fue justo cuando antes de colgar los primero cinco capítulos de esta quinta y última temporada.

Pedro Alonso, el actor que ha interpretado a Berlín y que será el protagonista de un spin off centrado en su personaje que Netflix ya ha anunciado que se rodará en 2023, ejerce las veces de narrador y explica durante el documental que “el gran problema para Producción en esta temporada fue encontrar la plataforma de extracción de Noruega”. Y ahí es donde entra en juego la Isla, un emplazamiento en el que el que el productor Álex Pina ya tiene buenas referencias gracias al rodaje de otro de sus proyectos con Netflix, Sky Rojo. “No dimos con ella, así que tuvimos que conformarnos con una que estaban reparando en Canarias”, continúa con su relato el afamado intérprete.

No es la primera vez, además, que una de las plataformas que permanecen habitualmente ancladas en las dársenas capitalinas se convierte en escenario de un rodaje internacional. Una estructura similar formó parte de la serie The Head. La producción, firmada por The Media Pro Studio, Hulu Japón y HBO Asia, recaló para su rodaje en Tenerife en 2019.

Además de emplear unos estudios que construyeron en unas naves situadas en el entorno del Pabellón Santiago Martín, también se grabaron algunas escenas de The Head en una plataforma similar a la que ahora se puede ver en la serie española con más éxito internacional de los últimos tiempos. La serie, dirigida por Jorge Dorado, contaba además con la colaboración de Álvaro de Morte, El Profesor de La casa de papel.

Los actores de la serie, situada en las clasificaciones de Netflix como uno de los estrenos más esperados de su historia (solo por detrás de El juego del calamar y Los Brigerton) destacan las dificultades de rodar con temperaturas de 30 grados pero simulando que se encontraban en medio de las gélidas aguas noruegas. “Había que fingir que estábamos en el mar de Noruega cuando en realidad estábamos a 33 grados”, destacaron. Koldo Serra, que codirigió estos capítulos junto a Álex Rodrigo, explicó cómo tenían que vestir con tupidos abrigos y gorros cuando “el resto del equipo íbamos en pantalón corto”.

En esa plataforma situada en las aguas del puerto capitalino se grabó, concretamente, uno de los robos más surrealistas ejecutados nunca por el emblemático personaje Berlín. Además, es el escenario donde se encuentra por primera vez con Bogotá, otro de los personajes de la trama.

La casa de papel, como casi todo el mundo sabe ya, narra la historia de un espectacular robo en el Banco de España. La producción, cuyas dos primeras temporadas fueron emitidas en Antena 3, se ha convertido en el mayor éxito audiovisual español de todos los tiemnpo.

Según Forbes, 24 millones de hogares repartidos por todo el mundo vieron los capítulos de su cuarta temporada. En 2018, se convirtió de la noche a la mañana en la serie de habla no inglesa más vista de la historia de su plataforma. De hecho, lo que se pensaba que iba a durar solo dos temporaras se ha extendido hasta una quinta con dos partes: los cinco primeros capítulos se emitieron en septiembre y los cinco últimos, donde precisamente la producción recala en la Isla, acaban de llegar a la plataforma.

A la espera del ‘spin off’

Mientras apuran los últimos capítulos de la serie, la legión de seguidores de La casa de papel tiene puestas sus esperanzas en el spin off basado en la vida de Berlín. Pocos detalles han trascendido sobre esta nueva serie, salvo que se podrá ver en 2023 y que puede que el título sea Berlín, como el personaje que la protagonizará. Asimismo, parece que está confirmada la presencia de otros personajes como Tatiana (Diana Gómez) y su hijo Rafael (Patrick Criado), que serán parte fundamental en la nueva serie.