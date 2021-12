‘From Behind All Over’, de Arantxa Martínez y Tenerife LAV, en La Granja

La bailarina y performer Arantxa Martínez exhibe el resultado de su residencia de investigación, From Behind All Over, en una genuina función que reflexiona sobre la pluralidad y que busca hacernos conectar con todo lo que nos rodea. El espectáculo, que se origina en el seno del laboratorio Tenerife LAV, será este viernes 10 a las 20:00 horas en el Espacio La Granja. La entrada se puede adquirir de manera gratuita a través de la página web del espacio.

From Behind All Over, como residencia de investigación, forma parte de la curaduría Sonar Bailando de Darío Barreto, y cuenta con el apoyo del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) del Gobierno de Canarias y del Cabildo de Tenerife. El espectáculo se ofrece, en palabras de la artista, «como un espacio y tiempo favorables para convocar las voces que siguen desafiando mi experiencia Convocarlas y que me echen una mano»