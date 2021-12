Páginas de horror cósmico

El escritor tinerfeño Eduardo Yunta se estrenó en el mundo de la literatura a finales del año 2019 con la publicación de Trance Muerto y ahora vuelve con su segunda novela, El velo arcano. El autor invita al público isleño a leer esta novela «si eres amante del horror cósmico, o simplemente del terror y si te gustan historias bien hiladas y personajes bien construidos». Afirma que se trata de «una historia poco convencional, repleta de emoción y misterio y de la que incluso me atreveré a decir que te sorprenderá más de una vez». No obstante, concluye, «no es apta para estómagos sensibles».

El velo arcano sale a la venta el próximo día 14 y al menos durante dos meses solo se realizará venta directa. Tras ese periodo se podrá encontrar en librerías y plataformas digitales para adquirirlo con impresión bajo demanda. «Actualmente estoy trabajando en el diseño de mi propio carril de ventas y una página web personal más acorde a los tiempos que corren», adelanta el escritor.

El autor reconoce que la escritura de esta segunda novela le ha llevado un poco más de tiempo de lo esperado, con un proceso de creación de poco más de un año terminarla. «Entre escritura, revisiones y correcciones hablamos de unas ocho horas semanales de estar sentado frente la ordenador», afirma el escritor quien no obstante puntualiza que «ha sido mucho menos tiempo que el que dediqué a escribir mi anterior novela, Trance Muerto», que le llevó alrededor de tres años. «He ganado soltura a la hora de volcar las ideas sobre el papel», resume.

Yunta siempre ha sentido fascinación por la literatura del maestro H. P. Lovecraft y el germen de El velo arcano «llevaba años rondando por mi mente» puesto que deseaba adaptar su propia historia «dentro del rico universo de horror cósmico del padre del terror». Por eso sabe que, «si no hubiera sido ahora, en algún otro momento de mi vida hubiera escrito igual esta obra». Además, explica que no quería continuar con la siguiente parte de Trance Muerto porque «temía que me encasillaran» y por eso ha decidido realizar una «incursión en la brujería con horrendas criaturas del espacio exterior» porque eso le pareció «una opción más entretenida y fresca» para estas fechas navideñas, bromea.

A pesar de ese cambio de ideas, Eduardo Yunta continúa fiel a su gusto por la ciencia ficción y la fantasía. «Me cuesta mucho pensar en un futuro en el que no recurra a la fantasía a la hora de escribir una novela», sostiene porque «las posibilidades que ofrece este género son fundamentales para desarrollar mi creatividad». Además, al igual que su anterior novela esta también la ha autoeditado.

«Tras darle muchas vueltas, recibir algunas ofertas y meditar diferentes vías por las que encauzar mi carrera como escritor, me he dado cuenta de que el mercado literario español apenas aporta nada para lanzar o apoyar a autores noveles como yo», lamenta y añade que existe «un extraño desdén» por parte de las editoriales clásicas ante el género fantástico, a pesar de que existe una gran demanda. En este sentido, afirma de manera rotunda que «no existe feria en la que no supere con creces las ventas de otros autores más conocidos que yo, y eso no ocurre porque sea un gran escritor, es porque solo hay estanterías vacías del género que a la gente le gusta leer, y cuando descubren que yo sí escribo su género, adquieren mis novelas».

Eduardo Yunta ya tiene la mira puesta en sus próximos proyectos. Espera que en 2022 pueda ver la luz Trance Muerto: Temporada II, «si los tiempos y el trabajo me lo permiten estará lista para la próxima Navidad». Avanza, además, que «mi vida ha mejorado en cuanto a tiempo y organización y creo que puedo garantizar una obra por año porque por ahora las ideas no se me agotan, así que tendremos terror para muchos años», concluye.