El Santiago Martín vibra con Bonnie Tyler

Más de 2.000 personas vibraron anoche con Bonnie Tyler, cantante galesa autora de grandes éxitos como Total Eclipse of the Heart o Holding Out for a Hero. Tyler trajo a Tenerife su disco Between the Earth and The Stars, estrenado en 2019, en el que se incluyen sus grandes éxitos. El concierto fue organizado por el Festival Mar Abierto. Said Muti acompañó a Bonnie Tyler en su recital, celebrado anoche en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna, después de actuar el viernes en el Gran Canaria Arena de Las Palmas. |