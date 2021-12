«Buenas noticias en malos tiempos, de eso es de lo que trata el góspel»

La nueva edición del Gospel Canarias Festival trae al Archipiélago a una de las formaciones más destacadas de este género en el mundo. Joyful Gospel Singer ofrecerá hasta cinco conciertos en el Archipiélago desde hoy mismo para presentar su último trabajo, 9th Ward Revival, y para mostrar su solidaridad con los damnificados por la erupción volcánica de La Palma.

¿Qué tienen preparado para sus actuaciones en Canarias estos días dentro del Góspel Canarias Festival?

Llegamos con un repertorio que incluirá las canciones de siempre, los clásicos que al público de todo el mundo les encanta escuchar. Desde Down by the river side a This little light of mine, pasando por Amazing grace y Oh happy day. Será un repaso a temas tradicionales y también habrá alguna canción de Navidad. Está todo pensando para que le guste al público que nos visita en todo el mundo porque queremos es que la gente salga del teatro más contenta de lo que entró.

¿Habían actuado antes en Canarias o en España?

Empezamos a hacer giras por Europa a finales de la década de 1980. La verdad es que a España venimos con mucha frecuencia desde hace bastante tiempo y siempre es un placer volver a visitar Canarias.

Actúan durante todo el año pero ¿es la Navidad la mejor época para escuchar góspel?

El mejor momento para escuchar góspel es cualquier momento del año pero el caso es que las giras en Europa, aunque también se hagan en verano, son fundamentalmente un espectáculo de Navidad.

Ofrecerán un concierto a favor de los afectados por el volcán de La Palma el domingo con una doble sesión. ¿Han preparado algo especial?

Lo verdaderamente especial para nosotros será cantar para la gente que lo está pasando mal. Nosotros sabemos muy bien lo que eso significa porque hemos tenido que abandonar nuestra ciudad con frecuencia por los huracanes y las inundaciones que se producen en Nueva Orleans. Es un honor poder compartir nuestras canciones con la gente de La Palma.

Empezaron su carrera musical en la década de 1980. ¿Ha cambiado su sonido o su forma de hacer música a lo largo de todo este tiempo?

Siempre hemos tratado de no perder el contacto con las nuevas tendencias musicales, aunque también hemos querido mantener la fidelidad a la tradición del góspel de Nueva Orleans. En realidad no es algo que hagamos solo nosotros, en nuestra ciudad la tradición más auténtica es echar todos los estilos e ideas a la olla para crear nueva música.

9th Ward Revival es su último trabajo, ¿qué se puede escuchar en este disco?

Los Joyful Gospel Singers hemos nacido en el Distrito 9 de Nueva Orleans y allá donde vamos llevamos nuestro a barrio. No tenemos la exclusiva de las esencias pero creemos que Nueva Orleans no sería la misma sin lo que histórica y socialmente ha aportado nuestro barrio. 9th Ward Revival es un disco de nostalgia por el pasado de antes de la tormenta Katrina y de esperanza en el futuro por difícil que sea el presente. Buenas noticias en malos tiempos, es de eso de lo que trata el góspel.

Han actuado mucho fuera de Estados Unidos, ¿cómo recibe Europa el góspel?

Nos sentimos muy cómodos en Europa y disfrutamos mucho de nuestras giras. Lo mejor de los conciertos es siempre el público y siempre es gratificante tener un público tan atento y receptivo.

¿Están trabajando ya en nuevo música o qué temas les apetece tratar en sus próximos trabajos?

Ahora mismo estamos centrados en nuestra gira. La empezamos en Canarias y la acabaremos en Italia.