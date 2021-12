Floating Spectrum & Abe Pazos y Ana Lessing Mejibar llegan a Keroxen

El festival Keroxen vuelve a incendiar este fin de semana el Espacio Cultural El Tanque con seis propuestas artísticas. Mañana, de 11:00 a 13:00 horas, se celebrará una jornada de puertas abiertas con Paula Quintana y Simone Marin. Por la tarde, a las 19:30 horas, está programada una mesa redonda de inteligencia artificial con Antonia Folguera y, a las 20:30 horas, será el concierto de Nabihah Iqbal & Libby Heaney. Las entradas se encuentran ya a la venta en la página web Tickety.

El sábado llegan al Espacio Cultural el Tanque a Kode9; Floating Spectrum y Abe Pazos y Ana Lessing Mejibar en una nueva jornada de conciertos. Kode9 es considerado uno de los impulsores de la escena dubstep y fundador del prestigioso sello Hyperdub, casa discográfica de Burial, entre otros. Floating Spectrum & Abe Pazos, llegan con un excelente álbum de debut en Temporary Residence Ltd, un sello boutique que tiene en su catálogo a artistas de culto como Eluvium o Explosions In The Sky. También actuarán People Like Us y habrá un espectáculo de danza a cargo de Ana Lessing Menjibar. Por su parte, la residencia 300.000 km/s de la tinerfeña Paula Quintana y Simone Marin se ha centrado en una investigación sobre la confluencia de la tecnología, la luz, el cuerpo y el movimiento, abordando esta relación sin jerarquías, haciendo que todos los componentes estén al servicio de su común interacción.

En cuanto a la mesa redonda sobre inteligencia artificial, Antònia Folguera se define a sí misma como aventurera multimedia, y su trabajo se mueve alrededor del la cultura digital, la comunicación y la música electrónica, además de tener proyectos en radio y televisión. Forma parte de Sónar+D, un congreso internacional que se celebra desde 2013 en Barcelona y que explora cómo la creatividad modifica el presente, e imagina nuevos futuros. Por su parte, Nabihah Iqbal se formó musicalmente desde niña y toca una gran variedad de instrumentos, entre ellos el sitar. Tiene la habilidad de conectar las sonoridades de las bandas de guitarras introspectivas que escuchaba en su juventud con los ritmos nacidos en los clubes de música electrónica.