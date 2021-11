‘Lázaro’, el pícaro de la era del hip hop

El santacrucero Teatro Victoria recibe este sábado a la compañía LEAMŎK con Lázaro, una pieza que aúna varias disciplinas sobre el escenario. Se trata de una adaptación libre de El Lazarillo de Tormes que no solo cuenta con el respaldo unánime del público sino que se hizo merecedora, además, del premio SGAE en la IX edición del Festival Russafa Escénica. Se podrá ver esta tarde de sábado en dos pases, uno a las 18:00 y otro a las 20:00 horas, de la mano del XIX Circuito de Creación Escénica Contemporánea para público adulto y familiar de la Red de Teatros Alternativos.

El precio de la entrada para las funciones es de ocho euros. No obstante, el recinto cultural cuenta con una oferta de precio reducido a cinco euros para el alumnado del propio teatro, del Estudio de Danza de Tacoronte, del Estudio de Danza Carmen Blanco, de la Escuela de Actores de Canarias, las Escuelas de Teatro de Tenerife, Bellas Artes, Bachillerato Artístico y para los socios de Solar y de la asociación PiedeBase. También se pueden adquirir a seis euros con Carnet Joven Europeo.

La sinopsis de la propuesta que llega esta tarde a Santa Cruz reza lo siguiente: «Cuando el hambre me araña por dentro, él mismo me da de comer. Él cuenta mi historia. La historia de cómo dejé de tener amo para ser el puto amo». El joven actor y rapero valenciano Roberto Hoyo es uno de los responsables de este proyecto escénico y ayer reconoció que en ningún momento sintieron vértigo por atreverse a revisar un clásico como el de El Lazarillo de Tormes.

«Al ser la primera obra clásica que abordamos, lo hicimos desde la necesidad y la pasión. No teníamos nada que perder. Abordamos este clásico porque nos representa, somos jóvenes que queremos buscarnos la vida, igual que el Lazarillo», aseguró Hoyo, que cuenta sobre el escenario con la ayuda de Marco Ferreira, a cargo de la música. Hasta ahora, esta revisión en clave de hip hop ha recibido el apoyo del público y su atrevida puesta en escena no ha pasado desapercibida. «Lázaro es una de esas obras que cae bien. Nos hemos enfrentado a más de 100 bolos y siempre nos sorprende lo bien que la gente recibe la propuesta. Al principio pensábamos que la gente que no conectara con el hip hop no iba a conectar con la obra, pero en absoluto, la obra conecta tanto con la gente mayor como con la gente joven».

Pese a que la pandemia ha supuesto un duro varapalo para todas las compañías dedicadas a las artes escénicas, poco a poco la actividad vuelve a la normalidad y Lázaro viaja al fin por todo el país. «La pandemia fue un golpe duro, pero hemos tenido periodos de muchos bolos tras ella, somos muy afortunados, sabemos que no es lo normal. Afortunadamente nos hemos sabido reponer», indicó el intérprete.

Mientras, en LEAMŎK están trabajando ya en la que será la tercera producción de esta prometedora compañía. «Hace unos meses estrenamos la segunda. Pero cuando estamos de lleno en la creación del espectáculo son procesos tan intensos que necesitamos tiempo para descansar. Lo bueno es que al abordar el trabajo desde tantos campos diferentes, las obras tienen un estilo muy personal y particular», concluyó.