«Estoy experimentando y buscando nuevas formas de hacer música»

Acaba de publicar Dirás, un tema que nace como preludio del que será su próximo álbum, el segundo trabajo de estudio de su carrera. Esta canción llega con un cambio de sonido más que evidente.

Justo, Dirás es el preludio de lo que viene. Estos últimos años han sido momentos para reflexionar. El parón nos ha obligado un poco a mirar para dentro. A nivel personal, he encontrado una nueva forma de expresarme mediante la producción musical. Estoy dedicándole mucho tiempo a eso y es verdad que cambiar de componer con la guitarra y el piano –de una manera más íntima– a de pronto ponerme con el ordenador y buscar otras métricas es muy divertido. Estoy en ese punto en el que estoy experimentando y buscando otras formas de hacer música. Tengo 25 años y escucho música de todo tipo y estoy haciendo eso en este momento, sin juzgarme y sin cuestionármelo. Ya luego veremos lo que hacemos con las canciones. Es cierto que en el nuevo disco me he atrevido con otros sonidos, otras métricas y otros ambientes a nivel musical. Estoy muy contenta, la verdad. Todo ha sido muy orgánico. Sentía la necesidad de encontrar otras maneras de componer y salir de la zona de confort.

Recientemente, ha firmado también dos colaboraciones con sendas artistas, Miriam Rodríguez y Bely Basarte. ¿Qué se siente al compartir escenario con ellas?

Ha sido súper especial con ambas. Te puedo decir que la música tiene algo muy especial, compartir artísticamente te permite intimar y hacer nuevas amistades, como es el caso. Vernos en el proceso de grabar, de meternos en el estudio para trabajar las voces, hacer el videoclip... es todo muy bonito. Estas compartiendo el tiempo de trabajo con amigas y todo se hace muy sencillo. Para ambos temas, han aportado una gran frescura. Para Me crecen las flores, desde el primer momento en que la compuse pensé en Bely. Y en Podrás cantar conmigo, la colaboración con Miriam salió de una forma totalmente natural. Para mí es un regalo poder compartir y espero que seguramente venga algún que otro dueto en los próximos temas que salgan.

En Dirás ha trabajado con un tinerfeño, el conocido productor Pablo Cebrián.

Si. Con Pablo Cebrián y con Alex Acosta, también canario y del proyecto Fuel Fandango. Conocer a productores tan grandes como Pablo ha sido un regalazo. No se le puede querer más desde el minuto uno. Tiene un gran talento. Poder juntarme en el estudio con él y poder charlar de la vida y contarnos anécdotas ha sido una gozada. Recuerdo que entré en la cabina y vi una guitarra como con muchos años. Me dijo que se la había comprado porque quería tener una del mismo año en el que nació, para crecer juntos. La verdad es que ha sido una suerte poder compartir con él este Dirás, que ha sido una coproducción preciosa. Pablo Cebrián me ha dado ese espacio y el crédito de trabajar juntos este tema. Que la primera vez que figuro como productora sea al lado del mismísimo Pablo Cebrián es un regalo.

Está de visita en la Isla para participar, después de dos años, en la gala de los Premios Dial. Esa ceremonia nos acercó más a la normalidad, ¿no cree?

Sí. Creí que no se haría, sinceramente. Lo pasamos genial, ha sido un respiro para todos. Leo Rizzi y yo le entregamos el premio a Pablo Alborán. Estábamos muy asustados los dos porque no lo habíamos hecho antes pero fue muy bien, muy natural.

Una ocasión así sirve también para darse cuenta de lo importantes que son las emisoras de radio para la difusión de la música.

Por supuesto. Y que lo sigan siendo. Agradezco mucho la ayuda de los medios de comunicación desde el minuto uno. Al final creo que es igual de importante que hacer equipo. Los medios de comunicación y las radios son un pilar fundamental para la difusión de cualquier arte. Estoy agradecidísima del cariño que me han dado.

¿Y ya hay fecha y nombre para el disco?

Fecha no, pero será en marzo. Título sí tengo pero todavía no quiero adelantarlo, aunque te puedo decir que ya lo llevo tatuado para no cambiar de opinión. El título es el de una de las canciones, la que hemos producido con Alex Acosta, que es maravilloso.

¿Y conciertos en Tenerife habrá?

Si, y además tengo muchas ganas. Estaré aquí y en Las Palmas y será a partir de marzo.