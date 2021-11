Más de 3.000 tinerfeños acudirán este jueves al concierto de Raphael

Más de 3.000 tinerfeños acudirán este jueves el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 21:00 horas, para disfrutar de una cita única. Raphael recala en la Isla con la gira con la que está celebrando seis décadas de carrera: Raphael 6.0. El viernes hará lo propio en el Gran Canaria Arena.

Raphael aterrizó el martes en Tenerife para arrancar una semana llena de satisfacciones. Participó en la gala de entrega de los Premios Dial para recoger un galardón que reconoce toda su trayectoria. Su participación en la ceremonia fue especialmente emotiva ya que recogió el premio de manos de su hijo, Manuel Martos. Como colofón, interpretó uno de sus temas más recientes: Me olvidé de vivir.

Pese a que la cita con este emblema de la música en castellano arrancará a las 21:00 horas, la organización tiene previsto abrir las puertas desde las 19:00 horas para facilitar un acceso ordenado y que cumpla con todas las medidas sanitarias. El uso de mascarilla será obligado durante todo el recital. Asimismo, aún quedan algunas entradas disponibles a través de los portales oficiales: www.newevent.es y www.entradas.com.

Repertorio

El espectáculo Raphael 6.0 incluye temas inmortales como Escándalo, Digan lo que digan o Yo soy aquel. De hecho, el artista jienense reconoció esta semana en la Isla que es consciente de que hay canciones «que tengo que cantar siempre. No me importa, tengo un público estupendo que también me deja estrenar cosas nuevas y las recibe con mucho cariño». De hecho, el repertorio de la velada de este jueves incluirá dos temas inéditos compuestos e interpretados con Pablo López y Natalia Lafourcade.

Raphael confirmó esta semana que no tiene en mente la retirada y, de hecho, en los últimos tiempos ha unido su voz a conocidos artistas como Luis Fonsi, Manuel Carrasco, Vanesa Martín, Gloria Trevi o Pablo Alborán. El pasado martes y durante la rueda de prensa que ofreció en la Isla adelantó que Pablo López está inmerso ahora mismo en la composición de todo un nuevo disco para él. «Tiene muchísimo talento», dijo sobre el fuengiroleño.

La gala de los Dial también ofreció otro momento especial en cuanto a las habituales colaboraciones de famoso cantante. Durante la ceremonia, interpretó algunas de las estrofas de Digan lo que digan con la lagunera Ana Guerra.

La carrera de Raphael arrancó en la década de los sesenta del pasado siglo XX. Unos años, reconoce, que estuvieron marcados por las enormes «carencias» que le tocó vivir. «Todo estaba por hacer y sobre todo para mí. En una época en la que la gente bailaba entrelazada al ritmo de los cantantes del momento, parecía que no había un lugar para un muchacho con apenas 16 años que tenia la osadía de pretender que los públicos se sentaran para escucharle». El cantante siempre ha encontrado el mayor de los apoyos entre su público. Ha protagonizado infinidad de giras internacionales y actuado en los mejores escenarios del mundo, incluidos los de Estados Unidos. También recuerda con especial cariño la década de los ochenta.