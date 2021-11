Un ‘ranking’ internacional de mujeres arquitectas

En realidad no sé si es un ranking porque no me siento capaz de situar a una por encima de la otra, todas las arquitectas que voy a mencionar me parecen extraordinarias por muy distintos motivos. Están actualmente en la vanguardia de la arquitectura. Se cuelan en mi lista muchas españolas pues realmente creo que son muy muy buenas.

1.- Toshiko Mori

La japonesa Toshiko Mori lleva más de cuatro décadas ejerciendo la arquitectura desde Nueva York. Atrae especialmente su capacidad de respuesta a la cultura y el contexto locales donde interviene, lo que es especialmente evidente en sus proyectos de Senegal, Fass School and Teachers’Residences y Thread Artist Residency, inspirados en la cultura vernácula.

2.- Loulietta Zindrou

Loulietta Zindrou, es una de las arquitectas en ascenso exponencial en Atenas en los últimos años. Fundó la firma Ahylo, que deriva su nombre de la palabra griega «el asunto», aquí podríamos decir «quid» de la cuestión. Sabe esculpir luz, volumen y materia al dar forma a los espacios que crea, que se vuelven inolvidables desde que los ves, como en su Technopolis Auditorium.

3.- Carmen Pinós

Carmen Pinós mereció siempre el mismo reconocimiento que quien fue su marido, el fallecido Enric Miralles, del que se divorció para seguir su propio camino. Es una luchadora, lo que queda demostrado al haber sido capaz de trabajar en países difíciles como México o Australia.

4.- Fuensanta Nieto

Su estudio Nieto Sobejano, creado en 1985 junto a su marido Enrique Sobejano, lleva el apellido de él primero (tan habitual) pero ella es tan buena como él. Tienen estudio en Madrid y Berlín. Me encanta su Palacio de congresos de Aragón.

5.- Lucía Cano

Al frente del estudio SelgasCano (de nuevo, él delante), Lucía Cano crea una arquitectura deliciosa, fresca, llena de colores, creativa en el uso de nuevos materiales. Hipnotiza mirar las fotografías de su pabellón de verano de la Serpentine Gallery de Londres en el año 2015.

6.- Kasuyo Sejima

La japonesa Kasuyo Sejima es una de pioneras de lo que se conoce como la arquitectura diagramática, que consiste en la búsqueda de nuevos sistemas de análisis dúctiles y abiertos, lo que se observa en la arquitectura que construye, muy lejos de la arquitectura inflexible.

7.- Deborah Berke

La estadounidense Deborah Berke está en mi radar desde que conocí su diseño del edificio de oficinas sede de Cummins Indy, en Indianapolis. Forma parte de múltiples colectivos que trabajan por hacer visibles a las arquitectas estadounidenses.

8.- Anne Lacaton

La francesa Anne Lacaton seduce por su comprensión de la importancia del patrimonio histórico («nunca demoler» es uno de sus lemas) y de que si la arquitectura es buena se tiene que reutilizar, «abrirla a la vida», como ella misma dice, y crear lugares que mejoren la libertad de las personas que los habitan. En este caso, su estudio Lacaton-Vasal lleva su nombre primero. Me parece especialmente brillante su ampliación y rehabilitación del Palais de Tokio, en París.

9.- Farshid Moussavi

A la iraní Farshid Moussavi la conocí hace muchos años en casa de unos amigos en Londres y desde el primer día me pareció de esas inteligencias que brillan solas, en cualquier frase que dicen, en cualquier mirada. Su Museo de Arte Contemporáneo de Cleveland es fascinante.

10. Benedetta Tagliabue

Benedetta Tagliabue es una arquitecta italiana que vive hace muchos años en Barcelona y visita con frecuencia Tenerife. También pasó muchos años bajo la sombra de Enric Miralles, pero empiezo a pensar que Enric lo que de verdad sabía hacer era escoger arquitectas de una calidad brutal, incluso mayor que la suya. Adoro su Pabellón de España en la Expo de Shanghái 2010.

11. Carme Pigem

Carmen Pigem forma parte del estudio RCR o Aranda, Pigem i Vilalta, en este caso ella está en el medio y seguro que esto tiene mucho sentido. Su obra en Olot es, toda ella, de una sensibilidad con ese paisaje difícil de igualar.

Hay muchas más, pero estas once están a la cabeza, y lo que es más importante, tienen fuerza para tirar, seguir tirando del objetivo de alcanzar una igualdad en arquitectura que aún hoy no existe en el mundo.

* Abogada, doctora en Arquitectura. Investigadora de la Universidad Europea