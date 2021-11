La adaptación de ‘Intocables’ llega al Guimerá con Roberto Álvarez

Con la promesa de que el público asistente «se va a divertir muchísimo», el actor protagonista invita a los tinerfeños a acudir a las dos funciones de este fin de semana. «Esta obra les va a arrebatar el corazón, es una lección de vida», explicó Álvarez quien definió esta historia real como «desgarradora, conmovedora, esperanzada y divertida». Basada en la obra autobiográfica Le second souffle, de Phillipe Pozzo di Borgo, cuenta la historia de un adinerado aristócrata y hombre de negocios francés que quedó tetrapléjico tras un accidente de parapente. Es a partir de ese momento cuando se crea una sorprendente relación con alguien completamente diferente a él, Abdel Yasmin Sellou, un joven argelino de los suburbios que se convierte en su cuidador porque, harto de personas que le tratan con piedad o condescendencia, lo que le gusta al protagonista de él es que ve que no le tiene compasión. Juntos van a mezclar a Vivaldi y la música rap, el habla elegante y la jerga callejera, los trajes caros y los pantalones de chándal.

Ante el reto de subir al escenario una historia ya conocida por el gran público a través del cine, Roberto Álvarez afirmó no sentir nervios puesto que «es una historia tan bonita que la gente acude con el corazón abierto a vivir esta experiencia de nuevo». No obstante, sí reconoció que el verdadero obstáculo lo plantea la inmovilidad total que ha de mantener durante toda la función: «Da miedo pensar que un espectador pueda no creerse que te encuentras en esa situación extrema y es una dificultad al principio; hasta que te sientas en la silla y entonces acaba siendo una facilidad pasada la incomodidad inicial». En este sentido, celebró la «imagen contundente» de su personaje puesto que «los actores siempre buscamos una actitud física, algo externa, para encontrar el personaje y en este caso ya viene dado».

Intocables es, ante todo, un canto a la esperanza. Precisamente este aspecto ha hecho reflexionar al propio Roberto Álvarez quien reconoce que a lo largo de su vida ha pasado «situaciones similares» y «me he dado cuenta de lo equivocado que estuve siempre, preocupándome en exceso, cuando lo que necesitan estas personas es vivir y que la gente a su alrededor viva tranquila también». Además, tal y como explica el actor, es la historia «de dos intocables, dos marginados». Uno lo es por su discapacidad y el otro por su condición social. De este modo, el título de la película y también de la obra de teatro hace referencia a los integrantes de la casta más baja de la India, con los que nadie puede relacionarse. Eso es lo único que tienen en común ambos personajes: que son marginados, aunque sea por diferentes motivos.

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Gladis de León, presentó ayer estas funciones junto al actor protagonista y manifestó que, con ta obra, «hemos querido visibilizar una de las distintas facetas de la diversidad funcional de un amplio colectivo de la sociedad, que en muchas ocasiones no se ve representado en este tipo de manifestaciones artísticas». Asimismo explicó que habrá una pantalla de subtitulación, con identificación de personajes mediante colores e información de sonidos.