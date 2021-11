El sevillano Rycardo Moreno actuará esta tarde, a partir de las 20:00 horas, en el Museo Municipal de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife. Forma parte de la XV edición del Festival 6Cuerdas. Nacido en Lebrija en el seno de una familia gitana, empezó a tocar la guitarra con solo 11 años acompañando a su abuela ‘Pepa la Cartuja’. «El flamenco es vida y la vida nunca se acaba», asegura.

El Festival 6Cuerdas llega en el presente 2021 a su XV edición con la programación de tres conciertos que se celebrarán en a mediados del presente mes de noviembre en tres municipios distintos de Tenerife. Con esta nueva entrega, esta muestra dedicada el mundo de la guitarra se mantiene como uno de los festivales de esta temática más longevos y reconocidos de Archipiélago. Uno de sus protagonistas es Rycardo Moreno, uno de los grandes nombres de la guitarra flamenca actual. Su concierto será esta tarde, a partir de las 20:00 horas, en el Museo Municipal de Bellas Artes.

¿Qué ofrecerá en su próximo concierto en Tenerife?

Está vez para mi concierto en Tenerife he escogido un concierto exclusivamente de guitarra. Son composiciones donde se puede ver mi recorrido en la guitarra; tocaré piezas de mi primer disco, del segundo y tercero, además de algunas composiciones inéditas del que será mi quinto disco; y si digo quinto es porque el cuarto es un disco en directo donde no añadí ninguna composición nueva. Me gustaría acercar al público al flamenco a través de breves explicaciones didácticas a través de la guitarra flamenca y su historia.

¿Qué es lo mejor de estar sobre un escenario?

La verdad que el escenario es otra dimensión; donde caminas por lugares desconocidos, ligero de cargas propias y ajenas, donde tus sentidos terrenales se convierten en un tercer o cuarto plano, donde la búsqueda de lo nuevo se hace inminente y primordial para captar del espectador su energía y convertirla en tuya y de todos. En el escenario te desapegas del hombre que paga las facturas, del que tiene la agenda llena de compromisos sociales, para dejar que fluya el talento, el instinto y el saldo diario que dedicas al instrumento.

¿Cómo es el proceso de composición de sus canciones?

Con los años me doy cuenta de que jamás di por terminada una composición. En nuestra profesión en la guitarra de concierto flamenca se nos exige muchísimo, hemos de reunir varias disciplinas. Es por eso que entregamos nuestra vida a conseguir una buena ejecución, expresión, naturalidad, soniquete, pulsación y, por supuesto, la composición. Siempre que encuentro un motivo que me sorprende se convierte en una canción o un reto, donde mi lucha es no repetirme en las texturas, fórmulas, armonías y recursos que ya utilicé en ocasiones anteriores. Debe de ser por esta razón que jamás las doy por finalizadas

¿Cómo es eso de hacer música del SXXI si hablamos de flamenco?

La verdad que vengo de una tierra como es Lebrija que tiene mucha solera. Cuando tomé conciencia de que mi estilo se estaba basando en la deconstrucción del ritmo, formulas y melismas del flamenco, comencé a aceptarme. Cuando componía alguna pieza podía apreciar que no pertenecía a ningún estilismo que tuviera presencia actual. Recuerdo a mis amigos compartiendo música y mostrándoles mi nueva pieza y me decían ‘eso está fuera de ritmo’. Eran desplazamientos rítmicos y aún no sabíamos que existiera esta palabra (risas). Mi forma de quitarme peso ante los prejuicios y ganar en una libertad comprometida es nombrar mi manera de interpretar el flamenco siglo XXI.

¿Cuál es el estado actual del flamenco?

Creo que tanto en el flamenco como en todas las disciplinas, tras estos últimos años, estamos delante de una regeneración en todos los sectores. El flamenco es vida y la vida nunca se acaba, contamos con una generación que se echa a la espalda mucha responsabilidad y justo ahora muchos de los vinos que fueron jóvenes se están convirtiendo en amontillaos y palos cortaos, porque vienen de muy buenas soleras y esto me hace feliz. Nos queda mucha emoción a través del toque, cante y baile.

¿Cuáles son sus próximos proyectos en marcha?

Tengo como dos o tres proyectos de cara a 2022 y 2023, aunque dos de ellos no los puedo revelar aún. Sí que puedo hablar de un disco que saco en enero junto al guitarrista Turco Cenck Erdogan. En este disco él toca guitarra freetles donde nuestro lazo de unión son la fórmula del flamenco, jazz y música Turca