Una batuta nacida en La Orotava

El músico tinerfeño David González dirigirá, hoy y mañana, a la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC). Lo hará dentro de la temporada y con programa con marcado acento canario.

El joven tinerfeño David González se podrá este jueves al frente de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) para conducir el programa número seis de la temporada de la formación. Será a partir de las 20:00 horas en el Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria. El recital se repetirá el viernes en una cita que ya ha agotado todas las entradas disponibles.

Es la primera vez que el maestro orotavense se pone al frente de la OFGC en una de sus citas de la temporada. “Es un salto cuantitativo importante para mí dirigir dentro de la temporada. Lo he hecho antes con la OFGC y otras orquestas en clausuras de cursos, concursos y otro tipo de propuestas pero es un honor que cuenten conmigo en una cita así”, dijo.

Por este motivo, estos conciertos en el Alfredo Kraus no solo constituyen una importante cita con la música clásica de primer nivel sino que se convierten en pasos importantes en la carrera de director de González.

Su primer contacto con la dirección tuvo lugar cuando solo tenía 16 años. “Ahí ya se me despertó el gusanillo”, recordó este percusionista cuyo primer contacto con la interpretación llegó de la mano del piano. En 2012 comenzaron sus estudios de dirección de la mano de Andrés Salado y Miguel Romea en Madrid. Otros directores como Bruno Aprea, Lorenzo Ramos, Miquel Ortega o Clark Rundell han sido también fundamentales en la formación de González, que reconoce que el apoyo del actual titular de la OFGC. “Llevo 13 años de vinculación con esta formación y en 2019 hice unos cursos de dirección con Karel Mark Chichon. Me seleccionó y tuve la suerte de dirigir la orquesta”, recordó.

Ha dirigido también a otras formaciones como la Orquesta Sinfónica Verum, la Orquesta Filarmónica de Málaga o la Sinfónica de Dubrovnik. Además, se hizo con el tercer premio en la última edición del concurso para directores celebrado en 2017 por la Orquesta de Córdoba. “Lo más emocionante de esta oportunidad es que es una experiencia única en la que hay que tener mucha rapidez a la hora de cambiar y corregir. Este es un mundo trepidante y hay que estar muy preparado”, explicó ayer en un pequeño descanso de los ensayos. No en vano, González se pone al frente de una de las mejores formaciones en su campo. “Puede compararse con llevar un Ferrari pero hay que saber cuándo hay que acelerar y cuándo frenar y, sobre todo, tener mucha flexibilidad y responder de forma inmediata. Llevo 20 años tocando y lo veo en los directores, tienen la partitura totalmente integrada”, destacó.

El programa que dirigirá en estos dos conciertos arrancará con Huapango, de José Pablo Moncayo, y continúa con Noches en los jardines de España, de Manuel de Falla. La voz de la soprano grancanaria Estefanía Perdomo, el Coro de la OFGC y el prestigioso pianista Juan Pérez Floristán participan también en la velada que terminará con la pieza que da nombre al programa, Montañas Sagradas de Gran Canaria.

Con todo, a González le queda «la espinita» de no contar con oportunidades similares, aún, en su propia isla. «Mi deseo es que salgan más proyectos de este tipo. Al final, como con la percusión, he empezado muy de cero. He ido poco a poco, primero con el piano, luego la escuela de música, en la banda de La Orotava, en el conservatorio y la Jocan. Con esto pasa lo mismo, si doy pasos sólidos llegará lo que tenga que llegar».