'Attila' desembarca en Tenerife

El escenario, que ya luce la escenografía de Attila, fue el lugar escogido para que artistas y responsables de la producción presentaran algunos detalles ante los medios de comunicación. El consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, Enrique Arriaga, fue el encargado de dar cuenta de los artistas que participarán en Attila: “El papel protagonista lo interpreta el bajo croata Marko Mimica, mientras que la doncella Odabella será la soprano búlgara Tanya Ivanova. El barítono Alfredo Daza será Ezio; el tenor Antonio Poli, Foresto; el bajo Rocco Cavalluzzi, Leone, y el tenor Javier Palacios hará de Uldino”, enumeró. A este plantel de voces hay que sumar las del Coro de Ópera de Tenerife.

Attila es una de las primeras óperas de Verdi, que escribió 28 a lo largo de su vida. Con un enorme espíritu patriótico, el compositor se inspira en los hechos históricos acaecidos en Italia en el año 425. De hecho, el prólogo cuenta lo que ocurre en Aquilea y la laguna Adriática, donde posteriormente se construiría Venecia. Los tres actos siguientes se suceden ya en Roma.

El norteamericano Christopher Franklin es el director musical de Attila en Tenerife y recordó que no es la primera vez que se pondrá al frente de la Orquesta Sinfónica de la Isla. En 2018 ya estuvo en Ópera de Tenerife con Lucia de Lammermoor. “Estamos ante una música muy sugerente y descriptiva”, explicó el maestro, que ahora mismo reside en Italia. “Es una pieza rimbombante y muy patriótica que aquí veremos con un número un poco más reducido de componentes para garantizar una adecuada separación por temas relacionados con el covid”, precisó. Asimismo, Franklin animó a todos los espectadores a estar muy atentos desde el preludio, momento en el que Verdi introduce el que será el leivmotiv musical de la obra como una especie de “advertencia diciendo que tengan cuidado con los extraños con los que van a beber”.

Andrea de Rosa se ha puesto al frente de la dirección escénica y es el responsable del inhóspito aspecto que tiene el escenario de la Sinfónica, que emula una suerte de malpaís rocoso coronado por una pared que ha sido derribada. “Esta pieza se desarrolla durante la invasión de los hunos en Italia y habla del devastador impacto de la guerra y de una violencia que afecta tanto a hombres como mujeres”, dijo.

En esta producción, y en eso coincidieron ayer todos los miembros del equipo artístico, no solo se trata de abordar la maldad del personaje de Atila sino que se intenta bucear también en sus otras facetas como ser humano. “No se trata de buenos y malos, todo no es blanco ni negro”, indicó. Por eso se pone especial atención a los sueños, los anhelos y diferentes perspectivas de los personajes. “Otro elemento es el misterio, el sueño y el inconsciente que no solo está presente en Verdi sino también en otros compositores alemanes como Wagner. Verdi busca profundidad en la complejidad del ser humano”. La impresionante escenografía se mantiene fija de principio a fin de la obra. “Es esta ópera los cantantes no sólo tienen que ser excelentes sino que tienen que ser además maravillosos actores y puedo decir que todos han trabajado muy bien para profundizar en esos aspectos”.

El bajo croata Marko Mimica explicó, por su parte, que el de Atila es el papel más duro con el que se ha enfrentado nunca pero que lleva preparándose para él más de diez años.