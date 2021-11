Si quieres ganar una de las entradas dobles para Gospel Canarias Festival solo tienes que participar en nuestro sorteo. Los ganadores disfrutarán del grupo Joyful Gospel Singers que presentará The Sound of New Orleans. Un espectáculo único.

Participa desde ahora hasta el 2 de diciembre y podrás ser uno de los ganadores de entradas dobles para este espectáculo que se celebrará en el Teatro Leal de La Laguna el 3 y 4 de diciembre a las 20:00 horas. Así de fácil.