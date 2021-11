La cultura como antídoto

El Hospital Nuestra Señora de la Candelaria (Hunsc) ha participado recientemente en un proyecto que tiene a la cultura y a sus pacientes más pequeños como protagonistas. Enmarcado en la iniciativa Concomitentes, ha contado con la participación del autor Miguel López (La Coruña, 1976) –conocido como El Hematocrítico– y los cinco enfermeros de la de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Pediátrica del centro: Severiano Torres, Enrique Chinea, Liliana Quintero, Ruyman Miranda y Laura León. Juntos crearán una historia gráfica para ayudar a sus pequeños pacientes a afrontar mejor los ingresos.

Concomitentes es una asociación cultural impulsada por la Fundación Daniel y Nina Carasso que promueve la producción de obras de arte conectadas con su entorno social. Eso ha llevado a López a compartir varias sesiones de trabajo –primero online y luego presencialmente– con el equipo de profesionales que atiende con esmero a estos pequeños y que, de alguna forma, se convierten en la familia de los niños y niñas que deben pasar por la UCI.

Miguel López es autor de numerosos proyectos de humor en internet muy populares como El Hematocrítico de Arte, Drama en el Portal o Los Hermanos Podcast. Colabora con varios medios de comunicación y es autor, junto con el ilustrador Alberto Vázquez, de los libros infantiles Feliz Feroz, Agente Ricitos y El lobo con botas, entre otros.

Con todo, no es el único creador que colabora en una iniciativa en la que también participan la periodista Elena Cabrera, que creará un podcast, y Artemi Hernádez, que se ha propuesto organizar una biblioteca móvil para los niños y niñas de la UCI.

Recientemente, López viajó además hasta Tenerife para participar en un encuentro público que tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna (ULL). «La idea es crear una historia gráfica que sirva como herramienta para las niñas y niños que son pacientes del hospital. Empecé a trabajar con un equipo de enfermeras y enfermeros y en mayo tuve una reunión allí y les conocí en persona. Me llevaron al hospital para verlo. Me reuní con ellos en varias sesiones y me estuvieron contando un montón de cosas: su día a día y las experiencias que habían vivido con los pacientes. Entre todos fuimos configurando los mimbres de lo que será esta historia gráfica», detalló López.

El autor reconoce que el proceso de trabajo ha sido un «auténtico descubrimiento» sobre la labor que desempeñan en su día a día los profesionales de la enfermería. «Gracias a ellos aterricé y me di cuenta de la envergadura que tiene su trabajo, de lo que consiste realmente el día a día, de las capacidades que tienen que tener y de todo lo que se les exige. Me pareció apasionante y muy complejo también». Gracias al testimonio de estos enfermeros y enfermeras, López se ha acercado más aún a una realidad que no está exenta de crudeza pero que los profesionales de la sanidad publica afrontan con buen humor y mucha entereza. «Me ayudaron un montón a hacerme a la idea de lo que es estar allí. Escuchándoles a ellos y después de tantos meses trabajando juntos, conseguí hacerme una idea de lo que significa, de todo lo que implica para intentar plasmarlo», explicó. Además, le gustaría presentar el resultado en la Isla, aunque el libro viajará por muchos hospitales y centros del país. «Esperamos que tenga vida no solo dentro de este hospital en Tenerife sino en todos los hospitales de España y en las casas. Creo que le puede interesar a todas las familias». Un objetivo que encaja muy bien con los del proyecto Concomitentes, que han identificado la necesidad de herramientas que ayuden a los profesionales de la enfermería a acompañar emocionalmente sus pacientes de la UCI.

López cuenta con su capacidad para el humor y para hacer sonreír para desarrollar este hermoso proyecto en el que le ayudará una ilustradora. «Empecé a escribir hace tiempo. Sobre todo humor. Desde el año 2014 arranqué con una carrera como escritor de literatura infantil que me fue muy bien. Publiqué 26 libros, que se dice pronto. Trabajo con editoriales muy importantes como Anaya, Penguin Random House o Planeta. La verdad es que ahora mismo mi carrera como autor infantil está yendo bien», celebró. Según reconoce, el haber trabajado durante muchos años como profesor de niños de primaria le ha facilitado el manejo eficaz de los códigos de los más pequeños «Mucha gente dice que se nota la capacidad que tengo para comunicarme con ellos en mis libros. Cuando conocí a este grupo de enfermeros y enfermeras de Tenerife me di cuenta de que ellos también tenían esa cualidad. Se notaba que estaban muy entrenados en trabajar con niñas y niños y que eran gente sensible y empática que tienen el don de entenderles y la capacidad de transmitirles».

Compatibiliza su trabajo como escritor con colaboraciones en Antena 3 o la revista GQ con sus labores como guionista del programa Los felices veinte, de Orange TV. «Lo que estoy viendo es que después de trabajar 20 años en una escuela, un grupo de guionistas es un balneario. Entiendo que el trabajo es muy estresante, que te vienen fases de trabajo muy radical y es cañero. Pero comparado con ser profesor de una clase de niños de tres años no es nada», concluyó.