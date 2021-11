El paisaje se vuelve música

Un barrio puede convertirse en música. Si no, que se lo pregunten a los vecinos del barrio portuense de Punta Brava que, desde el lunes pasado, participan en un novedoso proyecto que busca implicar a la ciudadanía en la construcción de nuevas narrativas. Pesca Brava, que así se llama la iniciativa, se ha lanzado directamente a las calles de este barrio nacido directamente sobre una fajana para captar sus sonidos y señas de identidad y convertirlos en pequeñas piezas musicales. No obstante, la iniciativa cultural no se queda ahí y desde el pasado miércoles esas composiciones están siendo empleadas literalmente como cebo para la pesca.