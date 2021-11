«Que mis palabras sean un refugio para la gente me hace muchísima ilusión»

Hace apenas unos meses, concretamente este verano, que publicó su primer EP, Chiquita. ¿Cómo ha sido la recepción de sus temas?

Me siento súper contenta porque estos meses que han pasado han servido para no solo ver cómo la gente recibe mis canciones en redes sociales y en plataformas sino también para el directo, que creo que es la forma que más me ha llegado. Verles las caras mientras les canto en directo ha sido de las cosas más bonitas que me han pasado nunca. Estoy disfrutándolo muchísimo.

¿Cambian las canciones? ¿Dejan de ser suyas para convertirse en las melodías de la gente que las escucha?

Completamente. Las canciones son tuyas hasta que las compartes. Cuando llega el momento en el que la gente las escucha y se sienten identificadas, lo más bonito es que sean para ellos y ellas. Ese es el poder de la música: puede tener muchos significados y resignificados para mucha gente. Que mis palabras y mi forma de expresarme musical y verbalmente sean un refugio o un colchón para la gente a mí, personalmente, me hace mucha ilusión. Disfruto mucho de ver cómo la gente las hace suyas.

Los conciertos que ha dado durante estos meses han ido cambiando. Empezó con muchísimas restricciones por el covid y luego se han ido ampliando. Con todo lo malo, este formato tan íntimo encaja a la perfección con su forma de entender la música ¿No es cierto?

Sí. Me gusta mucho ver a la gente, verles las caritas. Siempre lo digo: cuanto más chiquito casi que mejor. Disfruto mucho de mirar a la primera fila y ver a cada la persona, ver su sonrisa. Cuando se trata de espacios más grandes, con más gente, también se disfruta pero cuando estoy en el escenario siempre trato de estar mirando continuamente a la gente y verles las caras. Cuando vaya creciendo esto quizás me vaya a agobiar un poco encima del escenario intentando localizar todas las caritas. Mi formato cuadra mucho con esta post-pandemia que hemos tenido, de estar sentaditos y disfrutando. Ahora se irá abriendo cada vez más pero espero mantener ese sentimiento que se crea en el directo de intimidad, de algo tan chiquito. Intento cuidarlo mucho.

«Se siente un dolor muy grande; ver cómo la gente que conoces pierde sus casas es muy duro»

Visita Canarias este fin de semana para cantar en dos de los principales recintos culturales del Archipiélago. Ayer estuvo en el Alfredo Kraus y hoy en el Guimerá. ¿Qué siente al actuar en las Islas?

Estoy muy contenta y muy emocionada porque venir a Canarias siempre es venir a casa. Es acercarse mucho más que cuando estoy en Madrid, obviamente. Hay algo de hogar y me hace mucha ilusión. Tengo muchas ganas de tocar con toda mi gente.

Desde el 19 de septiembre todos los canarios estamos con el corazón en un puño por lo que está pasando en La Palma. ¿Como palmera, cómo está llevando vivir la erupción desde la distancia?

Creo que como muchos en esta tragedia. Cuando estás lejos tienes el dolor de no poder estar con los tuyos y cuidarles. Al estar ahora de vuelta en la Isla se siente un dolor muy grande. Ver cómo la gente que conoces pierde sus cosas o sus casas es muy duro. Es un conjunto de sentimientos, todos válidos, que al final sirven para apoyarnos unos a otros. A toda persona que es de La Palma la sientes ahora más cerca porque sabes lo que se está viviendo. Desde fuera se intuye pero cuando eres de aquí y sabes que son tus calles, tu tierra, tu gente, se vive de otra manera y tienes que apoyarte en los tuyos.

«Quiero al menos mantener el nivel o mejorarlo y estar orgullosa de lo próximo que saque»

¿Planea en breve algún concierto en la Isla como gesto o guiño hacia sus paisanos?

Hice un concierto aquí en La Palma precisamente dos días antes de que explotara el volcán. No sé si ahora mismo hay posibilidades y creo además que hay que centrarse en la situación. Todavía habrá tiempo para tener gestos de ese tipo. Yo al menos estoy contenta de haber tenido ese último concierto antes de este cambio tremendo de estilo de vida. Yo siempre estaré para mi Isla y cuando haga falta, cuando la gente quiera, estaré encantadísima de estar aquí. Me gusta y vengo siempre, no solo como artista sino como persona. Creo que tengo que dar la talla y estar aquí y apoyar a la gente.

¿Está trabajando ya en nuevas canciones?

Estamos trabajando mucho. Creo que no se puede parar de hacerlo. Al final las canciones te salen casi solas. Estoy componiendo y buscando por dónde ir a mejor. No quiero cambiar completamente mi estilo pero sí ir aportando cosas nuevas. Estoy trabajando despacito y con buena letra porque quiero al menos mantener el nivel o mejorarlo y estar orgullosa de lo próximo que saque.

¿Le ofrecería algún consejo a alguien que, como usted hace apenas un año y medio, está empezando en esto de la música?

No me gusta mucho dar consejos porque luego, si sale mal, creo que es por mi culpa (risas). Supongo que solo se puede aconsejar que hay que trabajar mucho, escuchar y observar para saber qué hay. Si no tienes conocimiento de qué existe igual piensas que lo tuyo es nuevo y ya está hecho. La clave es estar muy atento a todo lo que te rodea para, a partir de eso, crear tu personalidad propia.