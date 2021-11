«La gente ya no tiene en cuenta la mascarilla y ríe como si no la llevara»

Miguel Noguera protagoniza la noche de humor de la XVI edición del Festival de Cortos de La Orotava. La cita con el polifacético artista tendrá lugar esta noche en el Auditorio Teobaldo Power a partir de las 20:30 horas. En ‘Ultrashow’, Noguera se enfrenta al público en solitario para ir desgranando diferentes temas acompañados de sus propios dibujos. Las entradas se pueden adquirir a través de www.tickety.es.

¿Qué podrá ver el público esta noche en el Ultrashow que lleva hasta La Orotava?

Es una colección de fragmentos en forma de pequeñas historias y algunos de ellos están acompañados de imágenes, con dibujos que hago yo para explicar el contenido en cuestión del que hablo. Es un salteado de ocurrencias en un espectáculo que dura una hora y 20 minutos, y durante ese tiempo siempre estoy solo en el escenario. Hay una parte de texto improvisado porque, si bien tengo claro lo que quiero explicar, el cómo lo explico no lo tengo cerrado previamente y no existe ningún guion al que ceñirme. Dependiendo de la función alargo más o menos determinados contenidos o doy paso a diversas ocurrencias.

¿Qué papel juega el público en esa parte de improvisación?

Juega un papel pasivo. Yo no dialogo con el público explícitamente pero sí que es gracias al calor que percibo que los contenido son más extensos o la improvisación se hace más hilarante. En cierto modo, el público alienta esa improvisación de forma pasiva sin que por ello los haga intervenir.

¿Ese calor del público ha notado que ha cambiado con la llegada de la pandemia?

Lo noté más al principio, con los primeros espectáculos tras el confinamiento. Creo haber percibido una atenuación debido a las mascarillas pero es algo que no he podido constatar. Creo que la actitud del público era un poco más contenida por hallarse en una situación anómala o incómoda. Pero en los últimos espectáculo ya no noto la diferencia porque hay más aforo y la gente ya actúa normal, con independencia de la mascarilla. La gente ya no la tiene en cuenta y reacciona como si no la llevara puesta.

Escritor, dibujante, cantante… Ya que viene a participar en el Festival de Cortos, ¿para cuándo lo de cineasta también?

No, yo lo que hago es muy sui géneris, no soy polifacético en el sentido estricto de la palabra. Yo siempre hago lo mismo sobre el escenario pero estos fragmentos los explico en formatos diferentes. Pero nunca me ha dado por llevarlos a la ficción audiovisual porque es muy aparatoso y conlleva la colaboración de más personas. A mí me gusta que todo sea portátil e individual.

A pesar de ello siempre ha estado muy presente en plataformas como Youtube, donde ha mostrado sus espectáculos. ¿Con la pandemia han aumentado sus seguidores a través de esta vía?

No lo sé. La verdad es que no miro los seguidores que tengo pero sí me consta que en el confinamiento, que aproveché para subir algunos vídeos de Ultrashow completos, la gente lo agradeció. Se consumió por ahí lo que no se podía consumir en vivo, pero no sé si ahora el público continúa absteniéndose de ir al directo para verme en Youtube. Creo que no porque, aunque se ha notado una bajada de taquilla y el aforo es más reducido, yo tengo un público joven que no tiene tanto reparo en salir y en meterse en una sala con otra gente, al contrario de lo que podría ocurrir con otro público.

No le gusta considerarse humorista y se define como «un tipo que está en el teatro». ¿Es Miguel Noguera un personaje?

Miguel Noguera es un tío que puede ir al supermercado pero que también está subido a un escenario. Lo más extraño en este caso creo que sería que yo me comportara como el tipo del supermercado ante 300 personas que han pagado una entrada para verme. No es que sea un engaño en el sentido de que finja ser alguien que no soy porque no me oculto detrás de ninguna máscara. También tengo que decir que el que va al supermercado no tiene mucho que ver con el que se sube al escenario porque no soy ni expansivo ni establezco contacto con la gente ni les hago chistes. Siempre se tiene la visión de que el cómico, cuando se sube al escenario, es una persona diferente a la que está fuera pero yo creo que cualquier persona que hable desde sí misma se transfigura en el directo y que es más difícil que lo haga que que no lo haga.

Ultrashow está en constante cambio y siempre está trabajando en él, pero ¿en qué otros proyectos se encuentra inmerso?

Sí, en el Ultrashow siempre estoy trabajando, también tengo el podcast Infrashow, que siempre es improvisado e instantáneo desde 2018. También sigo trabajando en mis libros y en nuevas viñetas de pixel art.