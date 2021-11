Un cuento de rap para hablar del amor

La quinta edición de Lava Circular llega hoy a su fin en El Hierro. Después de tres jornadas de talleres, charlas e intervenciones, el grancanario Abhir Hathi ofrecerá el último concierto.

Abhir Hathi soñaba desde hace años con asistir al Lava Circular, el festival multidisciplinar que cada año se celebra en El Hierro. Este año no solo va a poder acudir, sino que además será el encargado de clausurar esta cita, esta noche, a las 23:00 horas, en el Casino de Valverde. El músico grancanario afincado en Madrid presentará su primer trabajo, Lazos y nudos, con el que se ha convertido en una de las promesas del panorama urbano nacional, lo que le ha conducido incluso a disfrutar de un gran éxito en Latinoamérica.

Abhir Hathi comenzó a componer música hace tan solo tres años y en este 2021 ha lanzado su primer trabajo, compuesto por 16 canciones producidas sin que haya mediado ningún sello discográfico. Acompañado de unos siete productores y con la colaboración de profesionales y amigos de Canarias y la Península, Hathi ha dado forma a un trabajo personas que ahora comienza a presentar en directo. «Me he apoyado en mi círculo creativo más cercano», explica el joven, quien desde el comienzo tenía claro que quería sacar adelante este primer álbum de manera independiente.

Aunque la mayor parte del disco se grabó en Madrid, también participó en el sonido un estudio de Ingenio, en su tierra natal. Por todo ello, afirma que «Tenerife y Gran Canaria han supuesto un apoyo muy grande para sacar adelante este primer proyecto musical». Así, aunque el canario lleve tiempo ya viviendo en la Península, afirma que «ni quiero ni puedo abandonar las Islas porque al final toda mi infraestructura creativa está compuesta por gente del Archipiélago».

«Soy un chico de Las Palmas que hace música desde hace poco». Así se define Abhir Hathi quien ha compuesto este disco para todos aquellos que cuentan con un lazo de amor o que tienen un nudo en el estómago, como a él le gusta decir, pero que ante todo son canciones que cuentan su propia historia. «Cada canción es un cuento que forma parte de un único libro», relata el cantante, que explica que Lazos y nudos está compuesto de canciones de desamor, de amor, algunas más apagadas, otras compuestas desde el dolor o la celebración. Así pues, resume: «Abarca todas las facetas de un pibe de 25 años. De nada me sirve hacerme el interesante porque este es un disco que cuenta mi vida hasta el momento».

Ahora que ya han pasado algunos meses desde el lanzamiento de Lazos y nudos, Abhir Hathi puede decir que «el recibimiento por parte del público ha sido muy bueno», por lo que explica que no le produce pudor interpretar estas canciones ante el público, aunque sean tan íntimas. «Sí siento nervios porque esta será mi primera gira pero la recepción del público ha sido buena porque, desde el principio, la gente ha hecho suyas sus canciones». Por eso celebra que sus oyentes hayan sabido identificarse con lo que canta porque así, «cada vez que las interpreto es como si contara un cuento».

Con todo, a pesar de que el rap es la base de su sonido, el artista grancanario afirma que su espectáculo en directo no se limita únicamente a ese estilo. «Al igual que en mi disco, mi directo tiene muchas capas porque trata de presentar una propuesta muy personal y, al igual que mi vida, hay muchas aristas», relata Abhir Hathi, quien adelanta que los próximo directos será íntimos, pero también contarán con una gran energía porque los ha estructurado como una propuesta híbrida. «Es una hora y diez minutos de concierto, una experiencia para disfrutar con los lazos más íntimos», invita el cantante.

El concierto de esta noche en El Hierro es tan solo la primera parada de su gira, que el próximo día 19 lo llevará hasta el Aguere Espacio Cultural de La Laguna, con dos pases que ya cuelgan el cartel de todo vendido. Un día más tarde estará en el Centro Cultural Cicca de Las Palmas de Gran Canaria. Después de diversas citas en la Península, el canario terminará su gira en Ciudad de Mexico en enero. «Todo pinta bastante bien y, además, para mí empezar la gira en un festival tan emblemático y multidiscplinar como Lava Circular es un honor», reconoce.

«Me he sentido muy arropado por la gente de Canarias», afirma el cantante, quien no obstante añade que pertenecer a la generación de internet le ha permitido ser conocido más allá de las fronteras españolas. «He crecido delante de un ordenador y que mi música sea conocida fuera de España ha sido posible, en parte, gracias a eso porque, con solo un click, puedo hacer que mi contenido aterrice en otro continente», resume el artista, quien lo define como «un reflejo de mi generación y de las cosas que ahora somos capaces de hacer» y precisa que «no es que antes no se pudiera hacer, sino que no había tantas infraestructuras por lo que el proceso era mucho más complicado».

Pocos meses después de publicar su primer trabajo, Hathi ya trabaja en sus próximas canciones. «Todo el tiempo que tengo libre entre concierto y concierto lo dedico a crear porque tengo muchas ganas de empezar a producir mi próximo trabajo en el que ya sé que voy a cambiar mi discurso para superarme y reinventarme», avanza el grancanario.