Humoristas y músicos de todas las Islas se vuelcan con La Palma

Humor y música al servicio de una causa importante. De nuevo, la cultura como refugio y espacio de cuidados. Artistas de la talla de Aarón Gómez, Abubukaka, Abián Díaz, Amalia Hernández, Arístides Moreno, Darío López, Delia Santana, El Supositorio, Kike Pérez, Omayra Cazorla, Petite Lorena o el Trío Zapatista participarán en el proyecto Volcados con La Palma, que promete convertirse en una noche irrepetible, cargada de emoción y mucha solidaridad con las personas afectadas por la catástrofe natural.

El evento, impulsado por el director teatral palmero Fran Pedrianes, tendrá sede en Tenerife (mañana sábado) y Gran Canaria (el domingo) y contará con la presentación del actor Luifer Rodríguez y la colaboración del Cabildo de Tenerife, Cabildo de Gran Canaria, Auditorio de Tenerife Adán Martín, Auditorio Alfredo Kraus, Instituto Canario de Desarrollo Cultural, Canarias Crea Canarias, Alonso & Alonso, Molinete Sound, LF Sound, Servicios Canarios de Traducciones & Congresos, AC Hotels Marriott, La Ruta Grill, La Perpleja Bar y La Piadinería 13.

Todo lo recaudado irá destinado a las personas afectadas por la erupción volcánica. También recordarles que se ha habilitado para la ocasión una Fila Cero para que todas aquellas personas que no puedan asistir al evento tengan la oportunidad de colaborar y aportar su granito de arena. Se puede acceder a ella a través de las páginas oficiales de cada auditorio.

Además, en la gala de Tenerife también contarán con un mercadillo solidario a la entrada y a la salida del evento con artículos de diferentes iniciativas palmeras y artistas que han querido colaborar. En el Auditorio de Tenerife Adán Martín ya están todas las entradas agotadas y en Gran Canaria, en el Auditorio Alfredo Kraus están a punto de agotarse, anímense a esta noche por La Palma.

No cabe duda de que el humor es una poderosa herramienta que cura, protege y transforma. Decía el dramaturgo y escritor Eugène Ionesco que: «donde no hay humor no hay humanidad». Y precisamente de eso saben y mucho estos artistas canarios, procedentes de diferentes islas del Archipiélago, que van a reunirse para esta gala benéfica.