Flamenco en estado puro

‘De Norte a Sur’ vuelve a Tenerife con los bailadores Antonio de Verónica & Saray Cortés a la cabeza. Este espectáculo de puro flamenco se puede ver el sábado en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna (20:30 horas) y el domingo en el Auditorio Infanta Leonor de Los Cristianos (20:00 horas).

El flamenco de Antonio de Verónica & Saray Cortés regresa a Tenerife con la puesta en escena de De Norte a Sur, un espectáculo que fusiona diferentes palos del género en torno a las raíces de dos bailadores que mantienen viva una larga relación con la Isla. «Esto es nuestra desconexión», señala De Verónica sobre una propuesta que se podrá ver el próximo fin de semana en La Laguna y Arona. «Venir a Tenerife es como actuar en casa», remarca el malacitano dadas las fuertes raíces que tiene la familia de su mujer con Canarias.

De Norte a Sur se exhibirá el sábado, a las 20:30 horas, en el Paraninfo de la Universidad de La Laguna y el domingo, a partir de las 20:00 horas, en el Auditorio Infanta Leonor de Los Cristianos. Esta propuesta «hace un recorrido por las distintas variantes del flamenco, desde las propuestas del norte, que es la tierra de Saray, a las del sur, que es la mía», avanza De Verónica de un guion con sonidos por bulerías y tanguillos.

Más de dos años llevan De Verónica & Cortés sin pisar un escenario tinerfeño –acaban de triunfar con este mismo espectáculo en el Teatro Guiniguada de Gran Canaria–por culpa del covid. «La pandemia nos partió todos los planes por la mitad, pero hay que moverse y volver a recuperar el espacio de la cultural», asegura Antonio.

De Norte a Sur no es algo nuevo. De hecho, ya lo han mostrado en alguna ocasión en Tenerife, pero los tiempos no están para correr riesgos de gran calado: justo antes de que estallara la crisis sanitaria esta pareja artística trabajaba en el diseño del proyecto Entre dos orillas. La idea era edificar una propuesta en clave flamenca en la que estuvieran representados matices de las trayectorias profesionales de dos iconos de la cultura nacional: el malagueño Antonio Molina y la bonaerense Concha Márquez Piquer. «Lo vamos a hacer, pero no es el momento», avanza un creador que tiene claro que ese montaje verá la luz algún día en Canaria. «Primero lo presentaremos en el Teatro Cervantes de Málaga, pero seguro que acaba viniendo por aquí», asegura de un sueño que tanto él como Saray quieren hacer realidad en 2022.

De momento, en las dos citas de Tenerife van a estar acompañados, entre otros artistas, por Lina Vargas, El Puli, Miguel Cortés, las bailadoras La Terremoto y La Quejido –que debutan por primera vez en las Islas– y Azael Cortés, el hijo de Antonio y Saray que a los nueve años sigue acumulando tablas. «Estamos muy ilusionados con la vuelta a Tenerife, pero la cultura pasa por un momento complicado y hay que trabajar mucho para obtener un mínimo rendimiento. Ojalá pronto podamos hablar de una normalidad absoluta», asegura Antonio de Verónica.