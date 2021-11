«Somos una cita sin grandes cachés, no tenemos la opción»

El Festival Internacional de Música de Canarias se celebrará del 13 de enero al 14 de febrero de 2022 con 56 conciertos en las ocho islas. Grandes orquestas y solistas desplegarán su arte ante el público canario. Jorge Perdigón, director del FIMC, desvela algunas claves del encuentro musical.

38 festivales consecutivos, sin fallar un solo año y con gobiernos diferentes es un récord de continuidad. ¿Cómo lo consiguen?

Aunque el festival reciba el patrocinio del Gobierno debería ser independiente. En estos últimos cuatro años en que he estado de director se ha respetado esa independencia. Seguramente, en algunos momentos, ha habido presiones que no lo han dejado trabajar como debería.

¿Preparan también las futuras ediciones?

Hemos empezado ya a trabajar en el año 2023 e, incluso, alguna pincelada de 2024. Es cierto que este festival siempre iba con mucho retraso en su programación por falta de personal. En esta ocasión, estamos intentando adelantarnos a los dos próximos, sobre todo, en lo complejo, que son las orquestas.

A su juicio, ¿cuáles son los mejores programas para 2022?

El de la Orquesta de Gotemburgo es extraordinario, con el director Santtu-Matias Rouvali. El programa con el que comienza la Philharmonia Orchestra de Londres, con Haydn, Bach y Mozart es magnífico y un lujo contar con el maestro Herreweghe, pero es cierto que llaman mucho la atención los solistas, la música de cámara, porque hablamos de cuatro o cinco de los mejores instrumentistas del mundo.

¿Creen mantener el nivel sinfónico de las grandes ediciones o ha bajado un poco?

Puede haber bajado un poco, aunque las que vienen son orquestas muy importantes. Es muy difícil mover el mercado hoy en día porque sigue habiendo una cierta inseguridad con el covid. Por ejemplo, la de Gotemburgo fue a Tokio, le cancelaron los conciertos y tuvo que suspender la gira.

Hay coincidencias muy interesantes, como son los conciertos del tenor lírico Camarena y el contratenor Jaroussky, primeros nombres internacionales. ¿Cuál es su caché?

No son cachés realmente extraordinarios. Sí hay algunos músicos a los que no podríamos pagar. Estos han accedido a ajustarlos para poder venir. No somos un festival de grandes cachés. No tenemos esa posibilidad.

De las orquestas extranjeras, ¿cuáles vienen por primera vez y qué otras repiten?

Viene por primera vez la Filarmónica de Luxemburgo, la Orquesta de Cámara de París, la lituana y creo que también la Orquesta Sinfónica Estatal Rusa.

¿Es positivo traer a una violinista virtuosa como Anne-Sophie Mutter para tocar en trío cuatro obras de Mozart?

Por supuesto. No es solamente que su parte sea menor que la de un recital, sino la maestría con la que la interpretará y guiará al trío para que lleguen al máximo nivel posible con las obras de Mozart que va a hacer. No se trata de que venga sola con el violín para aprovechar cada minuto con ella. La música también se hace con el silencio, las pausas, con un chelo. Es la figura quien dará un nivel musical extraordinario y también a sus compañeros. Sabemos que siendo Mutter, Sokolov, Jaroussky o Camarena vamos a escuchar su mejor concierto de ese día y da igual que sea en Gran Canaria o en otra parte. Mutter no se puede permitir no estar a la altura cada noche y es lo que buscamos con estos grandes intérpretes.