«Echo en falta una mayor comprensión por parte del público cuando los cómicos fallamos»

El cómico Pablo Ibarburu visitó este fin de semana Tenerife para compartir con el público el espectáculo Una hora con Pablo Ibarburu en el Paraninfo. Risas para combatir la monotonía.

Una hora con Pablo Ibarburu es el estreno en solitario de este humorista donostiarra. Este fin de semana pasó por la Isla con sus imitaciones, sus divertidas anécdotas y la exploración confusa de sus sentimientos que tanto conquistan al público. Conocido por sus apariciones en programas como Yu no te pierdas nada, Locomundo, La Resistencia y El Intermedio, se presenta a pecho descubierto en un espectáculo en el que aborda temas como la influencia de las palabrotas y la religión en su educación y qué hizo antes de dedicarse a la comedia.

La comedia en España tiene muy buena salud, pero ¿sigue siendo complicado vivir de esto?

Creo que cada vez se contrata más a cómicos para equipos de guión de televisión. Lo difícil es vivir de las actuaciones. Mi caso es una excepción porque ahora mismo gozo de lo que yo llamo la beca David Broncano. Gracias a que me metió en su programa he podido disfrutar de una visibilidad que no todos los cómicos tienen.

¿Cuáles son sus referentes? ¿Qué humoristas le marcaron en la infancia?

La primera vez que el stand up me llamó la atención fue con las grabaciones de Paramount Comedy. Con cómicos como Dani Mateo, Ernesto Sevilla, Raúl Cimas… Pero fue a los 17 años cuando me descargué el especial de George Carlin Doing it again, que me voló la cabeza. Lo llevaba en el mp3 y lo pude escuchar unas 200 veces.

¿Es de los que asumen riesgos o de los que prefieren tener todo muy medido en el escenario?

Hay algunas áreas del monólogo que están diseñadas para poder improvisar un poco más. Como un juego que se llama Quién está peor en el que buscamos a la persona del público que peor está y le damos cinco euros.

¿Qué es lo más arriesgado que ha dicho o hecho sobre un escenario?

Ahora mismo tengo un bloque sobre la libertad de expresión que podría herir algunas sensibilidades. Pero no es mi intención hacerlo. De hecho me afecta mucho cuando alguien se siente ofendido.

¿Siente que cada vez hay más límites para la comedia? ¿Hay cosas a día de hoy sobre las que no se atrevería a hablar?

No sé si hay más límites. Pero si somos mucho más conscientes de cómo afecta lo que decimos. Creo que se debe hablar de todo. Pero a veces echo en falta una mayor comprensión por parte del público cuando los cómicos fallamos. Porque es parte del proceso.

¿Adapta su espectáculo en función del sitio que visite?

No realmente. Este monólogo es el producto de diez años de ensayo y error en bares de toda España. Y creo que he conseguido tener una hora de material que apela a todo el mundo sin importar de dónde sean.

¿Preparó algo especial para su visita a Tenerife?

Ahora mismo, después de la pandemia y la erupción del volcán en La Palma, creo que la gente está queriendo evadirse, así que trataré de no meterme mucho en temas políticos y que todos pasemos un buen rato.