Love is in the air y la arquitectura, también

Podría empezar por hablar de arquitectura en el aire, pongamos por caso, como la arquitectura imaginaria de Peter Cook y su movimiento Archigram, y a lo Julian Barnes en su libro El hombre de la Bata Roja, incluso podríamos empezar este artículo —como hago muchos sábados— hablando de lo que se hace bien en alguna que otra orilla, … pero no, cuando hablo de que la arquitectura está en el aire (como el amor), y aunque luego vuelva al movimiento Archigram, en realidad, hablo de que en Canarias existen hoy en día, metidos en no sé qué gavetas públicas o archivos municipales, insulares y autonómicos —a veces por la gracia de un técnico, a veces por la gracia de algún político, y muchas veces por simple olvido—, cientos de proyectos (cientos, eh, que no exagero, ni inflo la cifra, lo más mínimo) de arquitectura, terminados o casi, productos de concursos públicos realizados en su día (algunos de ellos hace más de 10 años), perfectamente válidos en la actualidad, sin que nadie se ocupe de ellos.

Si la arquitectura de César Manrique que murió hace ya casi 30 años sigue siendo válida, ¿por qué no iba a serlo la arquitectura soñada y diseñada, y ganada en libre competencia por tantos arquitectos canarios brillantes como hay hoy en día en nuestras islas? Hablo de muchos proyectos que se diseñaron justo a raíz de la anterior crisis, la de 2008, y que quedaron en el aire.

El Ministerio de Cultura y las comunidades autónomas han acordado recientemente que se gastarán 165,5 millones de euros de aquí a fin de año en «revalorizar la industria cultural» y siguiendo con los objetivos de los Fondos Europeos de Recuperación han decidido que esta cantidad sea para dotación de bibliotecas públicas, digitalización de patrimonio cultural y convocatorias de ayudas a salas de cine y a infraestructuras de artes escénicas y musicales, estas últimas antes del 31 de diciembre de 2021. Salvo de patrimonio cultural, que sí he visto algunas convocatorias de la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias, no he visto publicado mucho más. Todo va a paso de tortuga en la Administración cuando debería ir a la velocidad de un lince.

Y la arquitectura no es solo una cuestión cultural, sino una disciplina transversal que afecta a todos los fondos europeos que se quieren invertir en los próximos años: en digitalizar más de un millón de pymes; en apoyar a más de 3.000 empresas para la internacionalización; en desplegar planes para promover el talento femenino; en modernizar el sector turístico con la promoción de 165 destinos sostenibles y en la modernización de 3.400 establecimientos para que reduzcan su consumo energético; además de rehabilitar más de un millón de viviendas y promover su sostenibilidad, o extender la banda ancha ultra rápida al 100% de la población, etc. etc. etc.

Pues no sé si lo saben en el Gobierno de Canarias, cabildos y ayuntamientos, pero tienen medio camino ya hecho: en Canarias, en sus despachos o en los de sus técnicos, existen proyectos de todo tipo: de espacios culturales en áreas no urbanas, de puertos, proyectos de rehabilitación de entornos históricos (que entran en el objetivo de modernizar el sector turístico, entre otros objetivos), proyectos de hospitales, proyectos de residencias de tercera edad... todos ellos proyectos de buena arquitectura, ya redactados, a falta de algún trámite, de algún empujón técnico o político, que no caminan, que están ahí, en los que nos hemos gastado un montón de dinero público todos los canarios, pero que nadie es capaz de gestionar.

Román Rodríguez, como responsable de Hacienda de Canarias, ¿podría explicar por qué no se utilizan y finalizan los proyectos de arquitectura que ya están redactados?, ¿por qué no se hacen esos proyectos realidad, ahora que podemos?

No tengo mucha esperanza en la respuesta. En general cada vez tengo menos confianza en la capacidad de velocidad de nuestra comunidad autónoma, ni de los cabildos insulares, ni de los ayuntamientos (salvo honrosas y contadas excepciones). Y para la verdadera recuperación no solo hace falta hacer declaraciones públicas, sino que hace falta mover los expedientes, uno a uno, papel a papel, paso a paso, y seguirlos hasta el final. Y, como no tengo esperanzas, vuelvo al principio y me quedo con los sueños del movimiento Archigram, tan creativo y tan lleno de cruces híbridos entre arquitectura, sueños, ingenierías de futuro, y capacidad de inventar.

Dulce Xerach Pérez. Abogada, doctora en Arquitectura. Investigadora de la Universidad Europea