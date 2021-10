Los amantes de la música electrónica han recibido con gran decepción este jueves 21 de octubre la noticia de la cancelación del Greenworld Tenerife 2021. Lo que comenzó como un rumor que se propagó como la espuma en las redes sociales, -donde varios usuarios comenzaron a preguntar por la veracidad de éste-, ha sido finalmente confirmado por la organización. Según han informado fuentes oficiales, la fiesta no se llevará a cabo por la falta del permiso de Sanidad.

La decimocuarta edición del "festival underground más internacional de la música electrónica en Canarias" estaba previsto que se celebrara este sábado día 23 en el Golf del Sur, en San Miguel de Abona. La última vez que Tenerife acogió dicho festival fue el pasado 2019, antes de la pandemia de Covid-19 y tras un año de parón, la fiesta prometía ser épica para los asistentes y responsables del evento.

Todo parecía estar dispuesto, incluso la organización había llegado a un acuerdo con varios centros para la realización de los test de antígenos a un precio más asequible. Sin embargo, finalmente parece que los amantes de la música electrónica tendrán que esperar algo más de tiempo para poder disfrutar de la fiesta.

Este es el comunicado realizado por la organización:

"Después de un año colaborando con la Universidad de Medicina de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y el Comité de Ética de la Investigación con Medicamentos del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín para obtener datos que nos permitan construir un modelo de reactivación para los eventos culturales multitudinarios en Canarias; finalmente y a día de hoy 21 de octubre de 2021 (16:55h.), la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha desestimado el estudio de investigación científico solicitado.

Investigaciones similares se han desarrollado con éxito tanto en comunidades españolas como en otros países de Europa con grandes resultados. En Canarias era necesario disponer de información relativa al comportamiento del COVID-19 en este tipo de celebraciones. Por ese motivo, nuestra Organización no dudó, ni un segundo, en colaborar con el comité encabezado por el prestigioso catedrático en Medicina Preventiva y Salud Pública y portavoz del Comité Científico de Canarias sobre el COVID-19, Lluis Serra Majem y la Doctora María Dolores Fiuza Pérez, epidemióloga del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín (HUGCDN).

El principal objetivo de nuestra Organización ha sido implicarnos y colaborar en todo lo posible para facilitar la reactivación de sector cultural en Canarias. Sin embargo, no ha sido hasta hoy, cuando se nos ha comunicado la desestimación del estudio por considerarlo, dicho organismo, como un evento multitudinario que no cumple con la legislación vigente en la isla de Tenerife. No se ha tenido en cuenta la solicitud sobre el estudio científico que desde el primer momento hemos comunicado oficialmente.

Asumimos la decisión con una tremenda decepción y con muchas dudas de cómo funciona un “sistema” en el que cual empezamos a no identificarnos y por supuesto, a no creer en él. No entendemos como en otras comunidades están desde hace semanas sin restricciones y ejecutando eventos multitudinarios con absoluta normalidad. Esta situación resulta más contradictoria cuando nuestra solicitud fue presentada por parte de un equipo de investigadores médicos con un fin enteramente científico.

Por todo ello hemos tomado la decisión de adoptar las siguientes medidas de forma inmediata:

Se devolverá el importe de todas las entradas compradas en nuestra web desde el miércoles, 13 octubre, sin que los compradores tengan que realizar ningún trámite. La devolución del importe se hará de forma automática.

Se devolverá el importe de todas las entradas de la temporada 2020. Aquellas que fueron adquiridas a través de nuestra web, no requerirán de ningún procedimiento, sino que se reembolsarán de forma automática.

Para las entradas que fueron adquiridas en puntos de venta físicos, se abrirá un proceso de devolución. Estamos diseñando un protocolo de devolución que la próxima semana estará disponible en nuestra web.