Los orígenes del teatro griego, a debate en las Jornadas de Cultura Clásica 2021

La Fundación CajaCanarias da comienzo hoy a sus Jornadas de Cultura Clásica 2021, una propuesta incluida en la agenda anual de Foros CajaCanarias y que, en esta ocasión, se celebra en el marco de su Otoño Cultural. Bajo el título Artes escénicas en la antigüedad clásica: del ceremonial al ocio, el programa tendrá lugar todos los días hasta el viernes día 15, en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife, y toda la información se encuentra ya disponible a través de www.cajacanarias.com.

De este modo, la programación dará comienzo a partir de las 20:00 horas con la celebración de la conferencia titulada El teatro griego: del rito al placer, a cargo de Luis Calero Rodríguez (Madrid, 1966) y con entrada gratuita y plazas limitadas. Doctor por las Universidades Autónoma y Complutense de Madrid en Estudios del Mundo Antiguo (Tesis doctoral La voz y el canto en la antigua Grecia, Sobresaliente cum laude), Luis Calero también es licenciado en Filología Clásica (Universidad Autónoma de Madrid) y profesor superior de Música (especialidad Canto, Real Conservatorio Superior de Música de Madrid). Actualmente es profesor de Filología Griega en la Universidad Autónoma de Madrid.

Las conferencias se complementan este viernes con la puesta en escena de 'La Orestíada' de Esquilo

Sus principales líneas de investigación se centran en la música y las artes escénicas en la antigua Grecia, así como en la transmisión musical y literaria entre los reinos asiáticos y la Grecia arcaica. Es miembro de Moisa (International Society for the Study of Greek and Roman Music and its Cultural Heritage), SEEC (Sociedad Española de Estudios Clásicos), ICTM (International Council for Traditional Music), SEdeM (Sociedad Española de Musicología), Coro de Voces Graves de Madrid y ONG Voces para la Paz: Músicos Solidarios. Este foro será un medio para conocer la Antigüedad desde otra perspectiva, posibilitando a los asistentes ahondar en el teatro griego, con sus orígenes rituales y ceremoniales, a la vez que se podrá conocer el devenir de las artes escénicas en general y concluyendo con Roma, cuyo legado arquitectónico manifiesta de forma clara la relevancia de estos espectáculos sociales. Las conferencias se complemetan con la posibilidad de comprobar la calidad y las costumbres del teatro clásico gracias a la puesta en escena, el viernes, de La Orestíada de Esquilo.