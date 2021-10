“Cantar un rol de ópera se asemeja bastante a correr una maratón»

¿Qué tiene de especial la figura de Mozart para usted?

Las composiciones de Mozart han logrado sobrevivir al paso de los años sin caer en el olvido. De hecho, sus óperas son de las más representadas en el panorama internacional. Y esto no sucede por casualidad. A su música no le sobre ni le falta una nota. Su discurso musical es atemporal. Esto se debe a que Mozart logra conectar con los instintos más terrenales del ser humano, del mismo modo que alimenta los anhelos más espirituales. A título personal y valorando aspectos específicos de la voz, considero que este repertorio vocal me permite explotar un sinfín de recursos técnicos y musicales que potencian mis atributos como intérprete. Creo que el repertorio mozartiano es un excelente método de trabajo en sí mismo para poner a punto la voz de un cantante. Espero tener la fortuna de poder recorrer por completo el gran abanico de roles que compuso para mi vocalidad de tenor lírico-coloratura.

¿Cómo es el Tamino que está construyendo para su debut en Oviedo?

Siempre que debuto un papel trato de hacer un trabajo previo de investigación. En este caso, he tenido la oportunidad de dialogar sobre La Flauta Mágica con Pere-Albert Balcells, uno de los mayores expertos españoles en repertorio mozartiano. Con él he podido profundizar en el texto, en las motivaciones de los personajes, en el trasfondo filosófico y en la simbología de clara inspiración masónica. Musicalmente he compartido impresiones con dos especialistas: Mariella Devia y Dolors Aldea. Con ellas he depurado el estilo y he conseguido imprimir mi sello personal para que mi interpretación de Tamino sea única. Al no ser germano-parlante, he trabajado el texto con Rochsane, una fantástica coach de alemán, especialista en cantantes. Por otro lado, la propuesta escénica de Albert Estany es bastante atípica. Está ambientada en el mundo del teatro, con personajes que todos podemos identificar. Tamino es un técnico recién contratado por el teatro que, tras sufrir un pequeño accidente laboral –al final de la Obertura–, comienza a confundir ficción y realidad. Y es de ese modo como, en la mente de Tamino se genera todo el universo de Flauta Mágica. El verdadero reto ha sido encontrar los puntos en los que convergen el libreto y el concepto escénico del director. Es un planteamiento novedoso que seguro, no dejará indiferente a nadie.

«Cantar en casa siempre me hace ilusión pero no tengo la oportunidad de hacerlo con frecuencia»

Háblenos un poco más sobre toda esa disciplina que exige preparar un estreno como este: horas de estudio, ensayos, retos físicos, etcétera.

Interpretar Tamino es un tour de force: debes estar física, mental y vocalmente preparado para afrontarlo y para, en tan breve espacio de tiempo, mostrar todas las virtudes del rol. La presencia escénica es constante a lo largo la ópera y hay que aprender a dosificarse. Para medir mi resistencia, cuando estoy aún en el final del proceso de estudio de un rol intento pasar todas mis intervenciones siempre dos veces seguidas. Cuando lo consigo sin acabar agotado, tengo la certeza de que lo podré hacer sin problema. Siempre me ha parecido que cantar un rol de ópera se asemeja bastante a correr una maratón: lo importante es llegar a meta y para ello debes saber medir tus esfuerzos, equilibrando la intensidad en tus zancadas.

Este año, después de prodigarse mucho en Europa y Estados Unidos, le veremos mucho por los escenarios españoles ¿Cómo se siente?

Como has mencionado, la mayor parte de mi carrera la he desarrollado fuera de España. La cuestión es que ya desde hace algunos años me venía apeteciendo mucho la idea de cantar en los teatros y festivales relevantes de mi país. Es por esto que, con mi agente organizamos la agenda de la temporada 2021/22 casi en su totalidad en territorio español: el Teatro Real de Madrid, Gran Teatre del Liceu, Teatro Maestranza de Sevilla, Teatro Campoamor de Oviedo, Euskalduna de Bilbao, Kursaal de San Sebastián, Teatro Calderón de Valladolid, Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas, Auditorio Nacional de Madrid , Museo de Zaragoza, Auditorio de Tenerife y Fundación Juan March de Madrid. La verdad es que me siento una persona privilegiada. Soy plenamente consciente de que en los tiempos que corren, el sector cultural ha sido uno de los más damnificados, por lo que estoy enormemente agradecido de haber podido seguir manteniendo mi actividad profesional sin interrupción.

«Hay un proyecto que me hace especial ilusión pero aún no puedo desvelar nada»

Más especial aún será su próxima visita a Tenerife, en marzo de 2022, para interpretar a Arcadio en Florencia en el Amazonas, de Ópera de Tenerife ¿Le hace ilusión?

Cantar en casa siempre me hace ilusión y lamentablemente es algo que no tengo la oportunidad de hacer con mucha frecuencia. En este caso será especialmente significativo ya que se trata del estreno en España de una obra de repertorio contemporáneo que ya ha sido programada en varias ocasion es en Estados Unidos y en algunas ciudades europeas cosechando un gran éxito. Seguidamente tendré la ocasión de interpretar The seven last words of Christ, de César Franck, bajo la batuta de mi queridísimo Víctor Pablo Pérez. Y éstos no serán los únicos proyectos de esta temporada que tengo programados en la Isla. Hay un proyecto que me hace especial ilusión, pero hasta que no esté publicado oficialmente no podré desvelar nada.