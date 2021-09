«Hace falta que los medios den acceso a la música de calidad»

Voy a resumir un poco todo lo que he hecho últimamente. Habrá canciones de mi último disco, que son todas composiciones propias, también habrá relecturas de clásicos de artistas como Michael Jackson o The Police, y también grandes temas de la historia de la música brasileña.

¿Sobre qué estilo musical se siente más cómodo?

Me siento cómodo en varios estilos. Mi música es mezcla de muchas cosas. Y eso es lo que voy a ofrecer en este concierto de Tensamba. Samba, jazz, choro… esa mezcla es mi ADN.

¿En qué estado se encuentra la cultura musical de Brasil?

Es un país con una cultura musical maravillosa. La gente es muy creativa y no para de ofrecer nuevas propuestas, tanto de músicos como de compositores. Es cierto que en estos momentos la política del gobierno no está ayudando mucho. Los músicos tenemos superar muchas dificultades en estos momentos, pero no paramos de crear. Eso es lo más importante.

¿Qué es lo mejor de estar sobre un escenario?

Después de esta pandemia, de estos momentos tan difíciles, es realmente mágico subirse a un escenario para tocar en directo otra vez. Compartir experiencias con el público es algo maravilloso. Subirse al escenario es lo más importante para los artistas y estoy seguro de que para el público la música en directo supone algo muy valioso en sus vidas.

¿Cómo es el proceso de composición de sus canciones?

Aunque mi instrumento principal es la armónica, mis canciones surgen del piano y cantando. Es así como me expreso mejor, de una forma más pura. La melodía llega a mi cabeza y luego llega el momento de la composición.

"Toco la armónica desde que tengo 13 años; siento que es muy práctica y va conmigo siempre"

¿De dónde le viene el gusto por la armónica?

Toco la armónica desde que tengo 13 años. Empecé con el blues. Me gustan muchos instrumentos pero siento que la armónica es muy práctica. Va conmigo a todos lados.

¿En qué se debería trabajar para que la música más elaborada tenga un mayor público?

Cuando la buena música llega a las personas, llega para quedarse. Hace falta que los medios de comunicación den más acceso a la música de calidad. El verdadero trabajo está en hacer que esa buena música llegue a las personas.