Juan Cruz «explica» la figura de Jesús Polanco en su último libro

El Complejo Turístico Costa Martiánez acoge esta tarde, a partir de las 20:00 horas, la presentación del nuevo libro del conocido periodista tinerfeño Juan Cruz. El ejemplar, que ya ha sido presentado en Barcelona, Madrid y Valencia, trata de «explicar» lo que sucedió en torno a la figura de Jesús Polanco, empresario de comunicación y pieza clave en la historia de España. «Yo no defiendo a Polanco, yo explico a Polanco», asegura. Tras publicar Primeras Personas (2008) y a punto de lanzar otra de sus novelas, Cruz publica un proyecto que se remonta al año 2003. Polanco y su familia le pidieron entonces al escritor que le hiciera una entrevista al empresario. «Se la hice a requerimiento de su mujer porque él quería contarlo todo, de modo que no hubiera más mentiras en torno a él. Le preguntaba y él respondía. Hasta que un día dijo: ‘diga lo que diga, todos los que creen que soy malo seguirán diciendo lo mismo’. No quiso seguir hablando», recordó.