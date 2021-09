El Faro regresa a los escenarios con un concierto en el Paraninfo universitario

«Este no es solo es nuestro primer concierto en casa después de la pandemia sino que además es el primero que organizamos en mucho tiempo», explicó Carlos Díaz, voz y guitarra de este grupo canario. Además, hace unos seis años que la banda no se presentaba frente al público de la Isla. «Cuando reactivamos el grupo en 2018, con nueva formación y con el nuevo mini álbum, todo empezó a rodar. Tocamos en Madrid pero no tuvimos la oportunidad de tener fecha aquí y luego ya explotó todo el tema del covid y, evidentemente, no se hizo nada», lamentó.

El recital, que arrancará a partir de las 19:30 horas, se extenderá a lo largo de una hora y cuarto. Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma online www.tomaticket.es al precio de diez euros.

Además de por Díaz, el grupo indie El Faro está integrado por Carlos Valenciano (batería) Alberto Cavada (sintetizadores y piano), David Pérez (bajo) y Eduardo Ruiz (guitarra). Todos reconocen que se trata de un momento muy especial. «Totalmente. Es un formato que nos apetece muchísimo precisamente porque el sitio es increíble. Es un escenario tremendo y para nosotros es un motivo de orgullo poder estar ahí. Estamos muy ilusionados», precisó la voz de esta formación que ha conseguido posicionarse como una de los mas respetadas y que, además, figura entre las recomendaciones de los principales medios de música independiente.

Será un concierto relativamente largo, de esos pensados para que el público disfrute de una experiencia completa. «Vamos a tocar canciones de los primeros EP. En realidad, vamos a pasar prácticamente por todo el repertorio a excepción de alguna canción que hemos dejado fuera. Desde los inicios de El Faro, allá por 2011, hasta el mini LP de 2019 y algunas cosas nuevas», adelantó.

Y hablando de novedades, desde la banda se muestran muy precavidos a la hora de adelantar futuros proyectos discográficos. Pero parece que algo pasará en breve. «De momento solo podemos decir que vamos a entrar al estudio a grabar cosas nuevas pero no podemos contar mucho más», precisaron. Por el momento, prefieren centrarse en el día a día. «Estamos a tope porque no solo hemos querido preparar bien este concierto sino que también hemos estado preparando visuales e interludios. Queremos que esté ordenado, que tenga un sentido y que pasen cosas en medio. Tenemos que tenerlo todo muy bien ensayado y al dedillo», adelantaron. Mientras, antes de que la pandemia cercenara los sueños e ilusiones de medio planeta, El Faro lanzó un tema que pronto se convirtió en toda una revolución: Los años malos. En solo seis meses el tema, coeditado por Acuarela e Intromúsica y producido por Guille Mostaza, ya había alcanzado las 100.000 reproducciones. «La verdad es que nunca lo esperas. Estábamos súper contentos con el tema y confiábamos muchísimo en la canción porque nos gustaba, porque nos lo habíamos pasado muy bien en el estudio y porque creíamos que realmente era un paso adelante en el sonido. De repente la sacamos y, con pandemia de por medio, vimos cómo la gente la iba escuchando. Ha sido muy especial. Que en un año tan duro una canción nuestra acompañe a la gente siempre es bonito».