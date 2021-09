Ellos transportan el plomo

Gracias. Gracias a quienes me han labrado el camino de baldosas azules, blancas y amarillas que me ha transportado desde hace 14 años a este festival. Para todo aquel al que le arrebate el cine, no digamos quien se dedique a él, conocer al menos una vez San Sebastián es un must. Gracias a él, la Bella Easo es, de toda España, la ciudad donde con mayor conocimiento de causa se comprende esta industria que es arte y entretenimiento. ¿Cómo no siendo así se pueden entender los entusiastas aplausos de todo un auditorio con dos mil personas en su interior ante el despegue del avión que supuso la salvación de los buenos en Argo (Ben Affleck, 2012) en la 60 edición, algo que quien suscribe nunca había visto desde su infancia en las sesiones de las tres y media de la tarde en el cine San Roque de Firgas, cuando el público estallaba en vítores al oír la corneta del Séptimo de Caballería, señal de que venía al rescate de los asediados en el fuerte por los apaches? Los aplausos, gritos, silbidos y vivas debían escucharlos los cañaverales en lo más hondo del barranco de Azuaje, y seguro que vibrarían con ellos.