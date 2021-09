«Era necesario contar la vida de Lola Flores como Dios manda»

Rosario y Lolita Flores se han implicado hasta el punto de convertirse en productoras ejecutivas. Y aparecen junto a un grupo de artistas, entre los que figuran Rosalía, Miguel Poveda, C. Tangana, Tomasito, Alaska, Bebe y un largo etcétera que sumados a los expertos y biógrafos, entre ellos Nacho García Garzón, supera los cuarenta nombres.

En pocas palabras, ¿cómo definirían este proyecto?

Lolita: Lola. Yo lo definiría así.

Rosario: No había otra igual. El documental empieza desde que ella nació en Jerez de la Frontera, en los años veinte del siglo pasado, hasta que se fue, mostrando lo bonita, lo generosa y lo artista que fue y toda esa estrella de luz que dejó en la Tierra. La verdad es que creo que puede inspirar a mucha gente. Ahí hay un rayo de luz y de vida que era mi madre. Estamos muy contentas de poder compartirlo con el público.

¿Han visto Lola terminada?

Lolita: Bueno, sí. Hemos visto algo y la verdad que estamos encantadas de la vida con lo que se cuenta. Es un trabajo que se ha hecho con mucho cariño, con mucho amor y mucho respeto. Habrá sus detractores, pero se ve muy bien quién es Lola Flores.

Rosario: Además, también se explica un poco la estela que ha dejado en la gente joven y cómo ha inspirado en el arte. A mí me ha encantado. Me siento muy orgullosa y me parece un proyecto muy bonito, que llega en el momento justo porque dentro de poco se van a cumplir 100 años de su nacimiento. Lola Flores es única y vamos a disfrutarla todos.

Ustedes son parte de Lola.

Lolita: Es que era lógico. Las que quedamos somos nosotras dos, sus nietos, su hermana y muchos amigos que siguen vivos y la conocían. Al no estar ella presente, el testimonio de la familia cobra más fuerza. Y claro, yo estuve muy unida a ella trabajando, aparte de mi madre, era también mi confidente. Como amigas, teníamos una relación muy estrecha. La conocía muy bien.

¿Por qué es necesario ahora este documental?

Lolita: Yo creo que era obvio. Porque han pasado ya 26 años [de su muerte, en mayo de 1995] y no se le había hecho nada importante. Se le han hecho muchos homenajes en sitios pequeños, pero creo que era necesario contar su verdad y su historia como Dios manda.

Rosario: Yo creo que cualquier momento es bueno para hablar de Lola Flores. Te quita las penas, se hace magia, enseguida te da una sonrisa. Fue una mujer adelantada a su tiempo, se aprende mucho escuchando y oyendo a Lola Flores. Nosotros hemos llorado viendo este documental.

¿Cómo la definiríais?

Lolita: Es irrepetible.

Rosario: Irrepetible, indestruible, extraterrestre…

¿El espectador va a conocer una Lola Flores que no conocía?

Lolita: Claro, la gente conocía solo una parte.

Rosario: Hay muchas cosas que la gente aún no ha visto. He flipado con algunas de esas cosas en el documental porque no las había visto nunca, pero yo creo que mi madre lo contó todo porque no tenía pelos en la lengua. Solo tienes que buscar el nombre de Lola Flores para que te salgan todo tipo de cosas para conocerla. Es más su arte, su energía, su forma de pensar y su manera de sentir la vida. Yo siempre digo que estaba tocada por todos los dones y las virtudes. Era una genia. Este documental también está para que la juventud sepa bien de dónde vienen las raíces de nuestro arte.

¿Qué creen que sentiría al verlo?

Lolita: Estaría encantada de la vida. Estaría feliz de que le hicieran algo así y que ella lo pudiese ver. Seguro que desde algún lado lo estará viendo. Yo creo que ella de lo que más orgullosa se sentiría es de la familia que tiene.

¿Cómo se transmite la figura de Lola Flores en vuestra familia?

Lolita: En mi casa tampoco nos sentamos a hablar de ‘esta era fulanita’. Eso se lleva en los genes. Es la convivencia, la cotidianidad. Se habla de manera normal, como en cualquier casa de vecino. Como si estuviese. El hecho de que fuese Lola Flores y que sea una genia y una grande no significa que no fuese madre, abuela, hermana, sobrina... Aunque dijese que era extraterrestre, ella era también una mujer que se paseaba por casa con bata y zapatillas.

Rosario: Era madre, artista, amante, esposa, amiga… Si es que te lo digo todo. Es la única madre que he tenido porque no he conocido a otra. Ha sido mi madre; para el mundo, Lola Flores. Entonces hay cosas que no me sorprenden porque las he vivido. No vamos a ver un documental de una señora vecina. Es Lola Flores.

Dejando aparte este documental sobre vuestra madre, dentro de unas semanas, arrancan las grabaciones de Tu cara me suena 9. ¿Qué sensaciones tiene, Lolita? ¿Qué le parece el casting de esta nueva edición?

Lolita: Tengo muchas ganas de comenzar, pero hasta que no empecemos y me encuentre en plató no te puedo decir.