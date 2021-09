«A pesar de la pandemia, no hemos parado, porque nos hemos adaptado»

El dúo vallisoletano Siloé llega el día 23 al Aguere Cultural de La_Laguna dentro del fin de gira de ‘Metrópolis 2.0’. A pocas semanas de iniciar la grabación de su nuevo trabajo, el cantautor Fito Robles y el DJ Xavi Road visitarán la Isla también para ofrecer un taller en el que su experiencia servirá de inspiración para los jóvenes. «Nos encanta hacer discos pero esa es la excusa para poder salir a la carretera», dice Xavi Road.

¿Qué tal la relación de Siloé con Canarias?

Hemos participado en dos festivales en las Islas pero hace ya más de dos años que no vamos. Además, esta será la primera vez que ofreceremos un concierto propio, para ver a nuestra gente y pasar una semana entera en Tenerife porque además daremos unas charlas para contar nuestra experiencia en el mundo de la música. También tenemos prevista hacer una pequeña colaboración con Levi’s, que nos está apoyando en esta gira. Así que será una semana bastante intensa la que pasaremos en Canarias. Y también podremos disfrutar de la Isla, algo que no hemos podido hacer hasta ahora. Prometemos disfrutarla como se merece.

En el concierto de Tenerife, ¿qué podrá ver el público?

Tenemos preparado un formato acústico, con canciones de nuestros tres álbumes, con los temas que más les han gustado a nuestro seguidores. Todos vendrán hilados entre sí para que no sea un concierto al uso sino con un discurso y una estética acústica que nos permite conectar con el público de una manera un poco más íntima. No es un formato de baile, como otros que tenemos, sino más íntimo para que el público, a través de las canciones, conecte con todo aquello que lleve dentro. Es una propuesta hecha con mucho cariño.

También ofrecerán un taller en TEA durante la semana que estén en Tenerife. ¿Habían tenido antes la oportunidad de acercarse de esta otra manera a sus seguidores?

Hemos impartido alguna vez cursos sobre producción musical o composición en la Universidad de Burgos pero nunca hemos hecho talleres para personas que están tratando de decidir qué hacer con su vida. Nosotros no somos mucho de dar charlas pero sí es cierto que creo que dar a conocer una experiencia como la nuestra puede ayudar, aunque sea a una sola persona, y no tiene que ser para que se dedique al mundo de la música, sino simplemente para que persiga sus sueños. A mí me habría gustado haber contando con una oportunidad como esta.

A pesar de esta época convulsa, ustedes han tenido un verano cargado de conciertos. ¿Se consideran privilegiados por poder hacer lo que les gusta en un momento tan complicado?

No hemos parado porque nos movemos mucho y hemos adaptado nuestro formato al acústico, e incluso lo hacemos a la luz de las velas. Es un formato que, aunque el día de mañana ya se pueda permanecer de pie en los conciertos, continuaremos haciéndolo porque es una propuesta para pequeños recintos y con gente tranquila, que viene a ver algo que les permita conectar con la música y con ellos mismos. También tenemos otro formato que es el más electrónico y festivalero, que invita más al baile y que cada vez lo estamos haciendo más. En todo caso, el formato acústico ha surgido por la pandemia y gracias a él hemos podido tocar en muchos lugares de España.

Indiscutiblemente, en estos tiempos triunfan los que se adaptan a las nuevas circunstancias pandémicas.

Sí. Además, lo que hemos creado por este motivo no va a desaparecer. Se trata de una idea que surge de la limitación, así que en ese sentido ha sido bueno porque hemos logrado conectar con el público. Eso es lo que hace a un artista tener éxito. Es una propuesta, como nuestro propio grupo, con la que representamos nuestra dualidad, un cantautor y un DJ que van fusionando sus mundos. Precisamente ser extremistas en nuestras propuestas nos ha ayudado a diferenciarnos de otros grupos.

Precisamente esas formas tan diferentes de ver la música, ¿dificultan el trabajo de composición? ¿Cómo es su sistema para crear nuevos temas?

Al principio era más complicado y nos costaba encontrar puntos en común. Empezamos a buscar nexos con el ritmo. A veces yo creo las bases y luego Fito busca su hueco encima, y otras veces sucede al revés. En algunas ocasiones incluso empezamos a trabajar juntos desde el principio pero siempre lo que buscamos es nuestra propia identidad, independientemente de la música que estemos haciendo. Creo que tenemos la suerte de ser un grupo con un sonido líquido, que evoluciona gracias a lo que está pasando a su alrededor, pero que siempre somos nosotros. Somos como el mismo agua pero en distinto recipiente. Y eso está bien porque la gente nos reconoce pero a la vez nos permite evolucionar y no estar toda la vida haciendo lo mismo, algo que nos aburriría.

Están preparando la grabación de su próximo disco, para lo que viajarán hasta Ibiza además. ¿Qué puede adelantar de ese nuevo trabajo?

Todavía no podemos adelantar mucho. Ahora lo que estamos afrontando es el fin de gira de Metrópolis 2.0 que terminará en diciembre. A lo largo de estos meses saldrá algo de ese nuevo álbum pero ya será el año que viene cuando lo lancemos. Iremos a Ibiza y nos encerraremos para hacer este álbum pero mientras estaremos despidiendo el anterior como se merece porque con la pandemia, a pesar de que hemos podido tocar durante los dos veranos, queremos terminarlo como se merece. Hay mucha gente a la que no hemos desde hace casi dos años y nos apetece mucho volver a ciudades que hace tiempo que nos visitamos.