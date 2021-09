Un año más, el Festival Boreal, que recientemente ha dado conocer su cartel artístico musical compuesto por más de 15 voces femeninas, enriquece su oferta cultural con hasta tres muestras expositivas que podrán visitarse en la Sala de Exposiciones Pérez Enríquez del Antiguo Convento de San Sebastián, en Los Silos, del 15 de septiembre al 3 de octubre. En este 2021, el protagonismo recae sobre el sudafricano Keya Tama y el mexicano Mazatl, además de una exposición colectiva que, bajo el título de Art at Skateboard, cuenta con la participación de 50 artistas de todo el mundo con diseños sobre tablas de skate.

Keya Tama estrena su participación en Europa en el marco de la presente edición del Festival Boreal, con un conjunto de siete obras creadas en exclusiva para la ocasión. Estas piezas se mostrarán conjuntamente con una serie de 20 dibujos originales, presentados a su vez junto a una guía audiovisual de los mismos. Tama vive en EEUU y está considerado uno de los jóvenes artistas contemporáneos más talentosos y admirados en todo el planeta. Su participación en el Boreal cuenta con la colaboración especial de Acción Exterior del Cabildo de Tenerife.

Por su parte, la obra del artista mexicano Mazatl llega a Tenerife con su primera exposición monográfica en Europa, compuesta por una exclusiva selección de linograbados que reproducen una serie de especies animales en peligro de extinción. Mazatl nació en México, donde vive y participa desde el arte en iniciativas por la justicia social y ambiental. Es uno de los artistas plásticos y urbanos más reconocidos de Latinoamérica, especialmente por sus linograbados. Su trabajo se basa esencialmente en animales y figuras humanas trazadas con la técnica de la superposición de líneas. Con la exhibición de sus grabados ha dado la vuelta al mundo.

Art at Skateboard es la tercera de las exposiciones del Festival Boreal 2021. En esta ocasión se trata de una exposición colectiva en la que 50 artistas de todo el mundo, grandes nombres internacionales del arte contemporáneo y del arte urbano, exhiben sus diseños sobre tablas de skate. Esta muestra, comisariada por Javier Jiménez, director también del festival, recoge la idea del arte del skate y el skate en el arte. Se trata de un proyecto educativo desde el arte, empleando para ello tablas de skate usadas, abandonadas o viejas, para ser recuperadas y trabajadas por este elenco de importantes artistas. A partir de un guiño al conocido lema Skate or die se propone un cruce de disciplinas con las 3R como premisas ideológicas y de ejecución: reutiliza un skate creando al tiempo una nueva obra de arte. El concepto es dar una segunda vida a una tabla de skate que tuvo otra vida, otro uso antes. Y esta nueva vida de ahora es artística. Algunos de los artistas que pondrán su firma en Art At Skateboard son Add Fuel (Portugal), Pantónio (Portugal), HERA of Herakut (Alemania), 3ttman (Francia), Veks Van Hillik (Francia), AEC Interesni Kazki (Ucrania), Hayley Welsh (UK/Australia), Fefe Talavera (Brasil), Jade Rivera (Perú), Yu Maeda (Japón), Jeffrey Cheung (China), TIMBER! (USA), David de la Mano (España), Belin (España), Irene León (Canarias), Ione Domínguez (Canarias) y Felo Monzón (Canarias).