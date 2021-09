La Sastrería Teatro se estrena en La Palma con una obra sobre la represión

La Sastrería Teatro se estrena la próxima semana con La historia del sastre, la primera obra de esta compañía que subirá al escenario del Teatro Circo de Marte de Santa Cruz de La Palma el próximo viernes, sábado y domingo, a las 20:30 horas, para narrar lo que le sucedió de verdad a Félix García Durán. Da comienzo de este modo la temporada teatral de este espacio escénico con el texto escrito por Carlos de León y dirigido por el director grancanario Rafael Rodríguez, de 2RC.

Esta obra de teatro es la historia de Félix García, el bisabuelo de Carlos de León a quien, aunque no conoció directamente, ha descubierto a través de las charlas que mantiene aún hoy con su abuelo que, como su padre, también era sastre. Hace unos meses, De León se planteó seriamente crear un grupo de teatro profesional en La Palma, una isla donde no existen formaciones de este tipo, y así ampliar la oferta de espectáculos escénicos, que en la actualidad se limita a los que realizan los grupos de las islas capitalinas. En ese proceso de búsqueda de textos que subir al escenario, al autor se le ocurrió la idea de contar la historia de su familia, esa que ha oído tantas veces de boca de su abuelo.

Además de dar forma a la primera obra de la compañía La Sastrería Teatro, este texto ha servido de regalo de Navidad para el abuelo del escritor, quien ha recopilado en estas líneas la historia de su familia. «Empecé a escribir a principios de diciembre y tuve una primera versión lista para regalársela a mi abuelo el Día de Reyes. Después, desde enero y hasta comienzos de verano, seguí dándole forma hasta tener listo el texto para los ensayos de agosto», relata el autor, quien ha reunido las anécdotas que le ha contado durante años su abuelo sobre los días que sucedieron al alzamiento franquista en julio del año 1936.

En concreto, La historia del sastre relata los acontecimientos vividos por Félix García Durán durante la Semana Roja, el período de tiempo entre el 18 y el 25 de julio de 1936, los días que median entre el levantamiento militar y la llegada del cañonero Canalejas a Santa Cruz de La Palma durante el cual se mantuvo la legalidad republicana en La Palma. Fue entonces cuando el protagonista fue detenido y encarcelado por su relación con un planfleto antifascista. En la obra también se muestra la experiencia de su mujer, quien sacó adelante a sus ocho hijos tras ser despojados de todos sus bienes.

De León reconoce que «durante el proceso de escritura he ido conociendo aspectos de nuestra propia historia que estaban olvidados» y por eso anima al público a acudir a este estreno. «Muchos de nosotros vivimos alejados de nuestras raíces y en nuestras familias pueden existir historias similares a la que contamos nosotros», reflexiona el palmero quien hace suya la frase «el pueblo que no conoce su historia está abocado a repetirla». El escritor reconoce que «este texto no trata de abrir brechas porque mi objetivo siempre fue contar una fábula como muestra de agradecimiento a las historias que me contaba mi abuelo, quien nunca ha vivido con rencor y siempre ha tenido una sonrisa a pesar del sufrimiento que padeció». Por todo ello, reconoce que «no me gustaría que esta obra cree enemistades ni que abra heridas; simplemente quiero contar lo que le sucedió a mi familia para tratar así de que no vuelva a suceder y demostrar que la convivencia democrática es posible».

Rafael Rodríguez es el director que está detrás de La historia del sastre y De León celebra que el profesional grancanario se haya sumado a este primer proyecto de la compañía ya que «teníamos claro que, para sacar adelante la idea, debíamos contar con un director de reconocido prestigio». Destaca la implicación de Rodríguez en la propuesta que esperan que pronto se pueda ver en toda Canarias. Así, el respaldo del director ha sido fundamental para lanzar el proyecto de esta compañía, que va mucho más allá del montaje teatral.

«Gracias al apoyo del Cabildo de La Palma, podremos poner en marcha una parte formativa con talleres de iniciación a la escritura, de dirección o de interpretación», enumera Carlos de León quien explica que, de esta manera, «todo este proceso creativo tendrá como broche final el estreno de una obra». Por tanto, La Sastrería Teatro surge para reunir a todos esos profesionales del medio que en los últimos años han recalado en La Palma pero que no cuentan con una compañía en la que poner en práctica sus conocimientos. «Tenemos profesionales de todo tipo pero nos falta una plataforma para salir adelante y para eso ha surgido esta compañía que, con la ayuda de instituciones como el Cabildo, podrá mostrar su propuesta mucho más allá de La Palma», concluye Carlos de León.