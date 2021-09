Con el 15º aniversario del Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife (Fimucité) llega una nueva edición de Fimucinema, la sección oficial a concurso, cuya programación de proyecciones se desplegará entre los días 20 y 26 de este mes en el Espacio Cultural La Granja de Santa Cruz de Tenerife. Desde 2013 Fimucité desarrolla esta actividad paralela coordinada por Manuel Díaz Noda que una vez más ha recibido materiales de todas partes del mundo, seleccionando los trabajos que cuentan con partituras originales de referencia y en los que la música presenta un discurso bien hilvanado con la imagen, la historia y los personajes, aportando desde el apartado sonoro elementos necesarios y que enriquecen a la película. En esta ocasión, una selección de cuatro largometrajes de ficción, cinco documentales y 19 cortometrajes competirán en las cuatro categorías establecidas: Premio Alex North a la Mejor partitura original para largometraje de ficción, Premio Fimucinema a la Mejor partitura original para Documental, Premio Fimucinema a la Mejor partitura original para Cortometraje y Premio Fimucinema a la Mejor Canción original. Se trata de un abanico de propuestas atractivas y exóticas, llegadas desde lugares como Algeria (Heliopolis), Estonia (Virago) o Puerto Rico (La Última Gira). Estados Unidos y España se mantienen un año más como los países más representados en la selección, corroborando una vez más el compromiso con el audiovisual en Canarias al contar con la participación de varios cineastas del Archipiélago, como Elio Quiroga con Whence comes the rain o Chedey Reyes con El Mirador De Martín.